ΠΑΟΚ: «Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγνώμη από όλους τους φιλάθλους μας»

Ο ΠΑΟΚ “αυτοκτόνησε” με την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, αφού έχασε μέσα από τα χέρια του το “εισιτήριο” για το Champions League και ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του.

Τη χρονιά που συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του έτσι, ο ΠΑΟΚ έχασε όλους τους στόχους του και έτσι, μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με μία ανάρτηση στα social media, οι Θεσσαλονικείς απολογήθηκαν για τη φετινή σεζόν και έστειλαν μήνυμα για την επόμενη, γράφοντας: “Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας, ξανά πρωταγωνιστή”.

Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας.



Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας.



Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την… pic.twitter.com/OMMCfQbqSi — PAOK FC (@PAOK_FC) May 17, 2026

Ο ΠΑΟΚ έχασε πριν λίγο καιρό και το Κύπελλο Ελλάδας, στον τελικό με τον ΟΦΗ.