Αναστάτωση στη φιέστα της ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ότι χάθηκε το παιδί του Μουκουντί, πανηγυρισμοί από τους οπαδούς μόλις βρέθηκε

Αγωνία υπήρξε για λίγα λεπτά στην Allwyn Arena μετά την απονομή του τροπαίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
Στιγμές αγωνίας έζησε ο Αρόλντ Μουκουντί μετά την απονομή του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι τρεις αρχηγοί της ΑΕΚ, Μάνταλος, Βίντα και Μουκουντί σήκωσαν το τρόπαιο του πρωταθλητή στον ουρανό της Allwyn Arena και αμέσως μετά την απονομή υπήρξε αναστάτωση, καθώς ο Αφρικανός στόπερ της Ένωσης έχασε για λίγα λεπτά το παιδί του μέσα στο πλήθος.

Το γεγονός ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα της Allwyn Arena, όπως και το ότι μετά από λίγο βρέθηκε και η αναστάτωση αποτέλεσε παρελθόν.

Ο Καμερουνέζος στόπερ αγκάλιασε το παιδί του και οι οπαδοί της ΑΕΚ ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.

