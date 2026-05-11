Μάρκο Νίκολιτς: «Απολαμβάνω τη δουλειά στην ΑΕΚ, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League»

Μεγάλη συνέντευξη στο ουγγρικό σάιτ “Nemzeti Sport” παραχώρησε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος προπονητής εξέφρασε τη χαρά του που δουλεύει το συγκεκριμένο πρότζεκτ, αναφέρθηκε στον Μπάρναμπας Βάργκα, αλλά και στο μεγάλο στόχο της πρόκρισης στη League Phase του Champions League.

«Θα έχω πάντα πολύ όμορφες αναμνήσεις από την Ουγγαρία, τη Βουδαπέστη και το ουγγρικό ποδόσφαιρο. Πέρασα φανταστικά εκεί, όπως και η οικογένειά μου. Άφησα πολλούς φίλους στην Ουγγαρία και εξακολουθώ να έχω τακτική επικοινωνία με πολλούς από αυτούς. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε εκεί. Δούλεψα στην Παρτίζαν, στη Βίντι, στη Λοκομοτίβ Μόσχας, στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και επίσης στο Ντουμπάι, στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να κατακτήσουμε τίτλους παντού. Νομίζω ότι η νοοτροπία μου ταιριάζει σε συλλόγους που παλεύουν πάντα για τους μεγαλύτερους στόχους. Η AEK είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος. Έχει τεράστια ιστορία και έναν απίστευτο κόσμο. Με υποδέχθηκαν θερμά από την πρώτη μέρα και μπορώ ειλικρινά να πω ότι απολαμβάνω να δουλεύω εδώ κάθε μέρα. Το γήπεδο είναι γεμάτο σε κάθε αγώνα και η ατμόσφαιρα είναι φανταστική», είπε αρχικά ο Μάρκο Νίκολιτς.

Έπειτα, ο Σέρβος τεσνικός ρωτήθηκε για το πόσο ανταγωνιστικό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. «Είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Παίζεις μόνο ντέρμπι, κάθε παιχνίδι αξίζει έξι βαθμούς. Είναι μια πολύ δύσκολη σειρά αγώνων, αλλά διατηρήσαμε καλή αγωνιστική κατάσταση σε όλη τη διάρκειά της. Επίσης, η ευρωπαϊκή μας πορεία επιβάρυνε πολύ την ομάδα», ανέφερε ο Νίκολιτς για τη μάχη των play offs που βρήκε τελικώς την ΑΕΚ να κατακτά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της και στη συνέχεια μίλησε για τον Μπάρναμπας Βάργκα, ξεκινώντας από την τεράστια χαμένη ευκαιρία που είχε στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό λέγοντας αστειευόμενος:

«Αρχικά, παραλίγο να τον “σκοτώσω” την περασμένη Κυριακή όταν έχασε μια τεράστια ευκαιρία. Αν είχε σκοράρει, τότε θα ήμασταν οκτώ βαθμούς μπροστά στη βαθμολογία. Ο Μπάρναμπας ήταν δική μου επιλογή, εγώ τον επέλεξα για την AEK. Παρακολουθώ συνεχώς το ουγγρικό πρωτάθλημα και τους Ούγγρους ποδοσφαιριστές και τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει εξαιρετικά πειστική εικόνα. Φυσικά, είναι σημαντικό να πετυχαίνει πολλά γκολ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Βοηθά πολύ τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα στις στημένες φάσεις, έχει εξαιρετικό παιχνίδι με το κεφάλι, δουλεύει πολύ για την ομάδα και είναι επίσης πολύ δυνατός σωματικά.

Είναι ένας επιθετικός με χαρακτηριστικά που έλειπαν προηγουμένως από το ρόστερ μας. Η τεχνική κατάρτιση από μόνη της δεν αρκεί στο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται και χαρακτήρας στις μεγάλες ομάδες. Η πίεση στην Ελλάδα είναι τεράστια, κάθε αγώνας είναι γεμάτος, το πάθος των φιλάθλων είναι τεράστιο. Δεν μπορούν όλοι οι παίκτες να το διαχειριστούν αυτό. Ο Μπάρναμπας Βάργκα, όμως, προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα. Ήξερα ήδη ότι είχε ισχυρή προσωπικότητα, αλλά εδώ αυτό φάνηκε ιδιαίτερα γρήγορα. Έχει έναν διεθνή χαρακτήρα, κάτι που είναι απαραίτητο σε αυτό το επίπεδο».

Μάλιστα ο Νίκολιτς αποκάλυψε το μεγάλο ενδιαφέρον που είχαν οι παίκτες της ΑΕΚ στο άκουσα της μεταγραφής του Βάργκα στην ομάδα. «Οι παίκτες έβλεπαν βίντεο με εκείνον και ήρθαν να με ρωτήσουν αν έρχεται πραγματικά και αν είναι υγιής. Οι ποδοσφαιριστές αναγνωρίζουν αμέσως την ποιότητα μεταξύ τους. Ένιωσαν ότι θα έφερνε στην ομάδα τη δύναμη που χρειαζόμασταν. Δεν είναι κάθε Ούγγρος παίκτης έτοιμος να παίξει στο εξωτερικό, το λέω από εμπειρία. Όμως ο Μπάρναμπας είχε ήδη αγωνιστεί στην Αυστρία και στη συνέχεια έπαιξε στη Φερεντσβάρος, όπου υπάρχει επίσης μεγάλη πίεση στους παίκτες. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Στο παρελθόν, οι ποδοσφαιριστές στην ηλικία του θεωρούνταν ήδη σε πτώση, αλλά σήμερα, με τη σωστή φυσική κατάσταση, μπορείς να αγωνίζεσαι σε υψηλό επίπεδο μέχρι τα σαράντα. Αν παραμείνει υγιής και συνεχίσει να έχει τόσο επαγγελματική νοοτροπία, μπορεί να έχει μεγάλο μέλλον σε αυτόν τον σύλλογο», τόνισε για τον 31χρονο Ούγγρο φορ ο Νίκολιτς.

Κλείνοντας ο Νίκολιτς έθεσε στην ουγγρική ιστοσελίδα τους στόχους του με την ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν υπογραμμίζοντας πως αυτός είναι να μπει η ομάδα στη League Phase του Champions League και γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα μεγάλο ρόστερ: «Θέλουμε να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε άλλη μία δυνατή ευρωπαϊκή σεζόν. Θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ γι’ αυτό. Εκτός από τον Μπάρναμπας, σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν και ο Λούκα Γιόβιτς και ο νεαρός Ζίνι. Έχουμε καλή επιθετική γραμμή και θα χρειαστούμε κάθε παίκτη».