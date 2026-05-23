Η συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Τάιλερ Ντόρσεϊ ενόψει του τελικού της Euroleague, Ολυμπιακός – Ρεάλ

Σέρτζιο Σκαριόλο και Μάριο Χεζόνια μίλησαν από πλευράς της Ρεάλ Μαδρίτης
Το βράδυ της Κυριακής (24.05.2026, 21:00, Newsit.gr) Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν για πέμπτη φορά σε μεταξύ τους τελικό με φόντο το τρόπαιο της Euroleague!

Μια ημέρα πριν, έχουμε τη συνέντευξη Τύπου του τελικού της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Γιώργος Μπαρτζώκας και Τάιλερ Ντόρσεϊ θα εκπροσωπήσουν τους Πειραιώτες και οι Σέρτζιο Σκαριόλο και Μάριο Χεζόνια τη “Βασίλισσα”.

Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου
Μπαρτζώκας για το πώς θέλει να αποφύγει αυτό το μπέρδεμα: "Η όλη κουβέντα για το φαβορί δεν είναι προβοκατόρικη, αλλά είναι απόψεις που δεν μας επηρεάζουν. Και οι δύο ομάδες έχουν πολλή ποιότητα. Κάποιες φορές η πίεση που έχει η γηπεδούχος ομάδα είναι μειονέκτημα. Η Ρεάλ φαίνεται πως έχει δικαιολογίες για να παίξει χωρίς πίεση. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας"

Σκαριόλο για το πώς θέλει να μεταφέρει άγχος στον Ολυμπιακό και να τον μπερδέψει: «Θα είναι 12 εναντίον 12. Η ατμόσφαιρα θα είναι προφανώς υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι ένας παράγοντας που δεν ξέρεις από πριν πώς θα λειτουργήσει. Μπορεί να φέρει τρόμο στον αντίπαλο ή να σου δώσει έξτρα πίεση. Εμείς εστιάζουμε στο μπάσκετ και έχουμε πολλή δουλειά σε αυτή την προετοιμασία»

Μπαρτζώκας: “Συμφωνώ απόλυτα με τον Σέρτζιο. Προσπαθώ να αποκλείσω τους θορύβους. Δεν απαντώ στα τηλέφωνα και ζητώ συγνώμη. Δεν είμαι αλαζόνας, αλλά πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου. Δεν κοιτάζω τα social media, δεν διαβάζω καν άρθρα, προσπαθώ να είμαι στον κύκλο μου με τους συνεργάτες μου και τους παίκτες. Ό,τι και να γίνει αύριο, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ δεν... τελειώνουν αύριο. Ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμη πιο δυνατός τα επόμενα χρόνια, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ας ζήσουμε τη στιγμή”

Για την πίεση και πώς την αντιμετωπίζουν οι προπονητές:

Σκαριόλο: “Πρέπει να εστιάζεις στην απόδοση της ομάδας σου. Να απομακρύνεις τον θόρυβο. Προφανώς θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν κερδίσουμε, δεν θα είμαστε losers αν χάσουμε, γιατί μόνο μία ομάδα κερδίζει και άλλες 18 ήδη θα ήθελαν να είναι τώρα στη θέση μας. Το θέμα είναι να δίνεις το 100% γνωρίζοντας πως δεν έχεις τηλεχειριστήριο. Δεν είναι όλα στον έλεγχό σου. Τη Δευτέρα, ό,τι και να γίνει, ο ήλιος θα ανατείλει. Τέτοιες ευκαιρίες δεν έχεις καθημερινά και πρέπει να βγεις από το γήπεδο με την πεποίθηση πως έδωσες το 100%. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα του δώσεις το χέρι, αν είσαι καλύτερος, θα σου δώσει το χέρι. Η Ρεάλ δεν σταματά εδώ”.

Μπαρτζώκας για το πόσο δύσκολο είναι να ετοιμάσει την ομάδα του για ένα ματς που κρίνει επιτυχία ή αποτυχία και το εάν θεωρεί πως ήρθε η ώρα να δούμε σειρές αγώνων και όχι έναν τελικό: “Η προετοιμασία δεν είναι μόνο η 24ωρη, η ομάδα χτίζεται όλη τη χρονιά. Αν πρέπει να κάνεις κάποιες προσαρμογές έχεις μόνο μια μέρα. Αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να στηριχτείς στις αρχές σου, που σε έφεραν ως εδώ. Φυσικά υπάρχει ατομικό και ομαδικό σκάουτινγκ.

Όλοι λέμε τι πιστεύουμε με βάση τι μας συμφέρει. Θεωρητικά ο Ολυμπιακός ως πρώτος στην κανονική περίοδο στα τρία από τα τέσσερα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να αποδείξει την ανωτερότητά του σε σειρά αγώνων. Σε ένα ματς μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις. Αυτή είναι η ομορφιά του Final Four, ίσως είναι το πιο σημαντικό διήμερο στο παγκόσμιο μπάσκετ. Χρειάζεσαι και τις συγκυρίες, μομέντουμ, τύχη και υγεία”.

Μπαρτζώκας για το αν η Ρεάλ είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα όταν είναι αουτσάιντερ: “Η Ρεάλ είναι συνήθως το φαβορί, σπάνια είναι το αουτσάιντερ. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά”.

Ο Σκαριόλο για την απόφαση να πάει από την Εθνική Ισπανίας στη Ρεάλ: “Όταν η Ρεάλ με κάλεσε να αναλάβω, ένιωσα ότι ήταν αυτό που περίμενα σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου. Είχα επιτέλους μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει την Ευρωλίγκα. Είναι μια διαφορετική διοργάνωση. Είναι το μεγαλύτερο κίνητρο, η μεγαλύτερη πρόκληση και είμαι πολύ χαρούμενος με τη σεζόν που κάναμε. Η ομάδα νιώθει καλά, έχει εξελιχθεί και έχουμε κοινές αρχές που θεωρούμε πως ταιριάζουν σε μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί. Δεν βλέπω σημαντικές διαφορές σε σχέση με άλλες εμπειρίες που είχα στη δουλειά μου”

Ο Μπαρτζώκας για το πόσο διαφορετικός είναι από το 2013, όταν πήρε την Euroleague: “Είμαι όσο διαφορετικός είμαστε όλοι μας μετά από τόσα χρόνια. Δραματικών ηττών και όλων των άλλων... Το θέμα είναι πώς αξιοποιείς το κάθε πράγμα, αν καταθλίβεσαι ή οτιδήποτε άλλο. Η εμπειρία είναι σημαντική. Το μόνο κοινό με το 2013 είναι ότι οι αντίπαλοι είναι ίδιοι, αλλά βλέπω την ίδια δίψα και την ίδια συγκέντρωση στο πώς θα εκτελέσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε νικητές”.

Ο Χεζόνια για το αν είναι έξτρα κίνητρο για αυτόν το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό: “Είναι κάτι που είναι εκτός του οργανωμένου και επαγγελματικού μπάσκετ. Δεν είναι αυτό το σκεπτικό μου. Δύο ιστορικές ομάδες παίζουν στον τελικό, οι ομάδες γνωρίζονται καλά και οι προπονητές επίσης. Δεν το βλέπω έτσι στον αθλητισμό, ως... χούλιγκαν”

Ντόρσεϊ: “Είναι στιγμές που περιμένεις και προσεύχεσαι. Όλη η σκληρή δουλειά, παίρνει χρόνια για μία καλή χρονιά. Πολλοί δεν βλέπουν τα άλλα χρόνια. Φέτος είχα την ευκαιρία και ευχαριστώ τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που μου την έδωσε. Είμαστε εδώ σε μία στιγμή που περιμένουμε όλη τη χρονιά”

Ο Μπαρτζώκας για την αποψινή συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ και αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε ένα ματς με υψηλότερο σκορ: “Θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορέσω να πάω.

Δεν ξέρεις ποτέ ένα ματς πώς μπορεί να εξελιχθεί. Όλοι λέγατε πως παίζει η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα στον ημιτελικό, αλλά θεωρώ πως η άμυνά μας ήταν κομβική για να κερδίσουμε. Το ματς πήγε σε χαμηλό τέμπο. Ακόμη κι αν παίξουν δύο επιθετικές ομάδες δεν θα λήξει το ματς σίγουρα 100-100. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, πώς θα διαχειριστούν την πίεση οι παίκτε.

Πιστεύω πως είμαστε ευέλικτοι σε διαφορετικά είδη μπάσκετ, το κάναμε μέσα στη χρονιά ακόμη και σε ματς που είχαμε απουσίες. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσεις στο στρες και πώς θα παίξεις το παιχνίδι”.

Μπαρτζώκας για το αν κοιμήθηκε ήρεμος το βράδυ: “Ναι, κοιμήθηκα. Περίπου εξίμισι ώρες (γέλια)”

Χεζόνια: "Η νοοτροπία μας δεν πρέπει να έχει περισπασμούς. Πρέπει να συνεχίζουμε να πιστεύουμε και να προσπαθούμε."

Ο κόουτς Σκαριόλο για τον τραυματισμό του Γκαρούμπα και πώς προετοιμάζει πνευματικά την ομάδα του: “Δεν έχω ακόμη νεότερα για τον Γκαρούμπα. Κάνει εξετάσεις, δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Φαίνεται ένας σοβαρός τραυματισμός. Όταν έχουμε επίσημη ενημέρωση, θα τη μάθετε.

Είμαστε στενοχωρημένοι για τον Γκαρούμπα και τα άλλα παιδιά, γιατί όταν δουλεύεις όλη τη χρονιά και χάνεις το πιο σημαντικό ματς της σεζόν, είναι άσχημο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Είναι δίπλα μας και τους βλέπουμε πώς είναι. Δεν θέλω να θυματοποιούμαστε, δεν είναι αυτό το DNA μας, δεν μας ταιριάζει αυτό. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να αξιοποιήσουμε τα όπλα μας, να παίξουμε τα χαρτιά μας και να σεβαστούμε τη δύναμη του αντιπάλου μας και την ατμόσφαιρα.

Πρέπει να εστιάσουμε στις πιθανότητές μας και στην ευκαιρία μας. Δεν παίζεις κάθε χρόνο σε τελικό Euroleague, ακόμη κι αν είσαι σπουδαία ομάδα, σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος προπονητής... Αν είσαι ανταγωνιστικός, έχεις ευκαιρία. Δεν θες να σπαταλήσεις την ευκαιρία και θα την σπαταλήσεις μόνο αν δεν είσαι ανταγωνιστικός”

Χεζόνια: “Χρειάζεται πίστη σε όσα κάνουμε σε όλη τη σεζόν. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε μέσα στη χρονιά, ό,τι κάναμε στον ημιτελικό και μας οδήγησε ως εδώ”

Σκαριόλο: “Πιστεύω πως η ικανότητα να προσαρμόζεσαι στις ατυχίες είναι σημαντική. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι, χρειάζεται ευελιξία, να προσαρμοστείς γρήγορα σε κάποιες συνθήκες. Δεν μπορούμε σε μια μέρα να προετοιμάσουμε 25 διαφορετικά πράγματα. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση στην ομάδα μας και στη δουλειά μας. Είμαστε στον τελικό και χρειάζεται αυτοπεποίθηση και ηρεμία. Ξέρω τους παίκτες μου και θα είμαι έκπληκτος αν δεν βρούμε τρόπο να είμαστε ανταγωνιστικοί”.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας για τις απουσίες των σέντερ της Ρεάλ: “Δεν χαίρομαι ποτέ όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Η Ρεάλ θα στερηθεί τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ στην τελική ποιος θα είναι ο παράγοντας που θα κρίνει το ματς. Ο Σέρτζιο είμαι σίγουρος πως θα ετοιμάσει κάτι για να καλύψει τις απουσίες, όπως κάποια ζώνη. Είναι έξυπνος και έμπειρος αρκετά για να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του. Δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση εύκολο παιχνίδι. Μην περιμένετε να πω ότι είμαστε το φαβορί. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας, το ίδιο και η Ρεάλ και αυτό πηγάζει από την ποιότητα και την εμπειρία”.

Ο κόουτς Σκαριόλο για την ευκαιρία που έχει, να πάρει την πρώτη του Euroleague: “Δεν βλέπω διαφορές. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί είναι το ίδιο, έχεις λίγο χρόνο να προετοιμαστείς τακτικά και πνευματικά. Πρέπει να είσαι αποτελεσματικός, να επιλέξεις να εστιάσεις στα σημαντικά κομμάτια. Θα πρέπει οι παίκτες σου να μην κατακλυστούν από πληροφορίες, αλλά και να είναι έτοιμοι. Είναι κάτι που περνάω εδώ και χρόνια, σχεδόν κάθε χρόνο. Στο επίπεδο των συλλόγων μπορείς να χτίσεις, έχεις χρόνο και είναι πιο εύκολο. Στις εθνικές ομάδες πρέπει να κάνεις τα πάντα σε λίγο χρόνο. Είναι μπάσκετ όμως, η δουλειά μας και απολαμβάνουμε να το κάνουμε. Οι αποστολές είναι απαιτητικές αλλά είμαστε εδώ”

Ντόρσεϊ: “Δεν έχουν αλλάξει πολλά από τα προηγούμενα Final Four. Παίζουμε μαζί εδώ και χρόνια,ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και το θέμα είναι τι προσαρμογές θα κάνουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα”.

Χεζόνια: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, εν όψει ενός μεγάλου αγώνα ανάμεσα σε δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Σκαριόλο: “Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά ακόμη πεινασμένοι. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ο... χειρότερος και ο καλύτερος μαζί, όπως το βλέπει κανείς. Είμαστε εδώ γιατί εξελισσόμαστε σαν ομάδα όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει απόλυτα που είναι εδώ, την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και ξέρουμε ότι θα είναι ένας σούπερ σκληρός αντίπαλος. Εμείς όμως θέλουμε να παλέψουμε ως το τέλος”

Μπαρτζώκας: “Υπάρχουν στιγμές στις καριέρες μας που είναι ανεκτίμητες. Μια από αυτές είναι να παίζεις σε έναν τελικό, ειδικά απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ. Θα είναι μια μεγάλη μάχη. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζουμε να είμαστε εδώ, όπως και η Ρεάλ. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι, έχουμε μια μέρα να προετοιμάσουμε το σώμα και το μυαλό μας και να κάνουμε τακτικές προσαρμογές”

η εισαγωγική τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζώκα

Τάιλερ Ντόρσεϊ: “Καλημέρα (στα ελληνικά). Είμαι ενθουσιασμένος που πάμε σε αυτόν τον τελικό. Είναι ευλογία και ευκαιρία να παίζουμε αυτόν τον τελικό στην χώρα μας, μπροστά στο κοινό μας”

