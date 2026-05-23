Η συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Τάιλερ Ντόρσεϊ ενόψει του τελικού της Euroleague, Ολυμπιακός – Ρεάλ

Ο κόουτς Σκαριόλο για τον τραυματισμό του Γκαρούμπα και πώς προετοιμάζει πνευματικά την ομάδα του: “Δεν έχω ακόμη νεότερα για τον Γκαρούμπα. Κάνει εξετάσεις, δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Φαίνεται ένας σοβαρός τραυματισμός. Όταν έχουμε επίσημη ενημέρωση, θα τη μάθετε.

Είμαστε στενοχωρημένοι για τον Γκαρούμπα και τα άλλα παιδιά, γιατί όταν δουλεύεις όλη τη χρονιά και χάνεις το πιο σημαντικό ματς της σεζόν, είναι άσχημο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Είναι δίπλα μας και τους βλέπουμε πώς είναι. Δεν θέλω να θυματοποιούμαστε, δεν είναι αυτό το DNA μας, δεν μας ταιριάζει αυτό. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να αξιοποιήσουμε τα όπλα μας, να παίξουμε τα χαρτιά μας και να σεβαστούμε τη δύναμη του αντιπάλου μας και την ατμόσφαιρα.

Πρέπει να εστιάσουμε στις πιθανότητές μας και στην ευκαιρία μας. Δεν παίζεις κάθε χρόνο σε τελικό Euroleague, ακόμη κι αν είσαι σπουδαία ομάδα, σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος προπονητής... Αν είσαι ανταγωνιστικός, έχεις ευκαιρία. Δεν θες να σπαταλήσεις την ευκαιρία και θα την σπαταλήσεις μόνο αν δεν είσαι ανταγωνιστικός”