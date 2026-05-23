Χεζόνια για τον τελικό Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι do or die, δύο ιστορικοί γίγαντες συναντώνται ξανά»

Ο Μάριο Χεζόνια εκπροσώπησε τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στη συνέντευξη Τύπου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (23.05.2026) παραμονές του τελικού των “μερένγκες” στο Final Four της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό, στο “T-Center”.

Ο Μάριο Χεζόνια στάθηκε στη σημασία της εμπειρίας και της νοοτροπίας σε παιχνίδια «do or die» όπως είναι ο τελικός Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ υπογράμμισε πως οι “μερένγκες” πρέπει να δείξουν το ίδιο πρόσωπο που παρουσίασαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Δεν το βλέπω έτσι στον αθλητισμό, ως… χούλιγκαν”, το σχόλιο του Κροάτη φόργουορντ για το αν είναι έξτρα κίνητρο για αυτόν το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.

Οι δηλώσεις του Μάριο Χεζόνια

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, εν όψει ενός μεγάλου αγώνα ανάμεσα σε δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Με την κατάσταση του ρόστερ, πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις. Είναι do or die. Και ο ημιτελικός είναι τελικός. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο που κάναμε όλη τη σεζόν, γιατί όλα τα ματς είναι σημαντικά. Είναι do or die. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα,

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Αν θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος και να σηκώσουμε την κούπα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε με την Βαλένθια. Δύο ιστορικές ομάδες σε τελικό η νοοτροπία πρέπει να είναι αυτή, δεν είμαστε θύμα, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να παλεύουμε.

Το τι γίνεται έξω από το επαγγελματικό μπάσκετ δεν με ακουμπά. Είναι εκτός το τι λέγεται απ’ έξω και το θέμα των οπαδών. Εγώ βρίσκομαι εδώ, το παρελθόν μου δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τελικό και τον αθλητισμό. Δεν το βλέπω έτσι στον αθλητισμό, ως… χούλιγκαν».