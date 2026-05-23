Ολυμπιακός: Με Λιόλιου και «Νοικιάστηκε» το ερυθρόλευκο ξεφάντωμα στο VIP lounge του «T-Center»

Ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό της Euroleague και έδωσε μεγάλη χαρά στους φίλους της ομάδας. Μάλιστα, αυτοί που βρέθηκαν στο “T-Center” δεν έχασαν την ευκαιρία να τρολάρουν τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, για την παρουσία της ομάδας σε Final Four που γίνεται στο “σπίτι” τους.

Video που κυκλοφορούν στα social media εμφανίζουν τους φίλους του Ολυμπιακού να γιορτάζουν την πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό του Final Four της Euroleague, στο VIP lounge του “Τ-Center” με τον dj να βάζει Κατερίνα Λιόλιου και το τραγούδι “Νοικιάστηκε”!

Ένα τραγούδι που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, μέσα στην Allwyn Arena της ΑΕΚ.

Να αναφέρουμε ότι στις εξέδρες του “T-Center” έκαναν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε διάφορα χαρτιά που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.