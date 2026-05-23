Ντόρσεϊ για τον τελικό Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ευλογία να έχουμε αυτήν την ευκαιρία στην Ελλάδα, μπροστά στους οπαδούς μας»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (23.05.2026) παραμονές του τελικού του Final Four της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο “T-Center”.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δήλωσε πως είναι ευλογία, ο Ολυμπιακός να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο της Euroleague στην Ελλάδα μπροστά στους οπαδούς του, χαρακτήρισε τεράστια ομάδα τη Ρεάλ Μαδρίτης και τόνισε πως πολλά θα κριθούν στο πως θα αντιδράσουν οι ερυθρόλευκοι στα καλά διαστήματα των “μερένγκες”.

Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ

“Υπάρχει ενθουσιασμός που πηγαίνουμε στο αυριανό παιχνίδι. Είναι μία ευλογία. Είναι μεγάλη ευκαιρία να έχουμε αυτό το παιχνίδι εντός έδρας και μπροστά στους φίλους μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να το κάνουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι πνευματικά σήμερα και αύριο“.

Για το πώς αλλάζει η προετοιμασία για ένα Final Four από χρόνο σε χρόνο με την εμπειρία: “Δεν νομίζω πως αλλάζουν πολλά. Παίζουμε μεταξύ μας τόσα χρόνια. Ξέρουμε τακτικά τι θα κάνουμε. Νομίζω πως είναι οι μικρές διορθώσεις μέσα στο παιχνίδι και η προσαρμογή απέναντι στα σερί των αντιπάλων. Είναι τεράστια ομάδα και θα έχει καλά διαστήματα. Το πώς θα αντιδράσουμε και θα προσαρμοστούμε σε αυτά μέσα στο παιχνίδι θα έλεγα ότι είναι αυτό που διαφέρει“.

Για την αλλαγή από εκτός ρόστερ πέρυσι, στον παίκτη που είναι φέτος και οδεύει προς τον τελικό: “Είναι στιγμές που περιμένεις και προσεύχεσαι. Όλη η σκληρή δουλειά, παίρνει χρόνια για μία καλή χρονιά. Πολλοί δεν βλέπουν τα άλλα χρόνια. Φέτος είχα την ευκαιρία και ευχαριστώ τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που μου την έδωσε. Είμαστε εδώ σε μία στιγμή που περιμένουμε όλη τη χρονιά“.