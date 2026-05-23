Η Euroleague αποθέωσε την τακτική του Γιώργου Μπαρτζώκα εστιάζοντας σε επίθεση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 79-61 στον ημιτελικό της Euroleague και θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, στον τελικό του Final Four. Οι διοργανωτές έχουν κάνει πολλές αναρτήσεις από τους ημιτελικούς και σε μια από αυτές, εστίασαν σε μια επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού και αποθέωσαν την τακτική προσέγγιση των Πειραιωτών και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα ο Άλεκ Πίτερς επανέφερε την μπάλα, μέσα από το σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα την ξαναπήρε όταν απέναντί του είχε βρεθεί ο αρκετά κοντύτερος Γουέιντ Μπάλντουιν και εκτέλεσε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, σκοράροντας

“Ο Ολυμπιακός έχει ένα σύστημα που ξεκάθαρα βασίζεται στις λεπτομέρειες“, έγραψε η Eurleague στην ανάρτησή της, κάνοντας αναφορά για το “Bartzokas ball” και τονίζοντας ότι “πάντα θα βρει τα mismatch”.