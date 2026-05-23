Παναθηναϊκός: Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε mini-movie από τις διακοπές του στην Ισλανδία

Με τον Παναθηναϊκό να έχει αγωνιστικό κενό -λόγω και της μη συμμετοχής της ομάδας στο Final Four της Euroleague, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ταξίδεψε στην Ισλανδία και όπως συνηθίζει μετά από τους προορισμούς που επισκέπτεται, δημοσίευσε μία mini-movie, κάνοντας τον απολογισμό.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πόσταρε το συγκεκριμένο video στα social media και έγραψε:

“41.385 βήματα.

52 φορές που είπα ‘αποκλείεται ο ήλιος να είναι ακόμη πάνω.

6 γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν,

4 ώρες οδήγησης.

2 ισλανδικά βιβλία.

1 ακόμη φυσική περιποίηση προσώπου

Κόστος: Γελοίο ειλικρινά, αλλά είμαι χαρούμενος”.

41,385 steps

312 minutes listening to Iceman

52 times saying “no way the sun is still up”

6 languages used

4 hours of driving

2 Icelandic books

1 more natural face care routine



Cost: Ridiculous honestly, but I’m happy pic.twitter.com/rimdwloLb5 — Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) May 22, 2026

Είχαν προηγηθεί τα ταξίδια του παίκτη του Παναθηναϊκού σε Ιορδανία και Ινδία.