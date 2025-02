Ινδία: 17χρονη έσπασε τον αυχένα της σηκώνοντας 270 κιλά και πέθανε

Το σοκαριστικό θάνατο μιας 17χρονης πρωταθλήτρια του powerlifting στην Ινδία κατέγραψε κάμερα, όταν η έφηβη αθλήτρια προσπάθησε να σηκώσει 270 κιλά χωρίς όμως να τα καταφέρει με αποτέλεσμα να σπάσει τον αυχένα της και να πεθάνει.

Η Γιαστίκα Ατσαράγια ήταν μόλις 17 ετών αλλά ήδη είχε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στο powerlifting. Την Τετάρτη (19.2.2025) η νεαρή αθλήτρια προσπάθησε να σηκώσει 270 κιλά, με τους συναθλητές της να καταγράφουν σε βίντεο την προσπάθειά της.

Ωστόσο, η Γιαστίκα δεν τα κατάφερε, η μπάρα με τα 270 κιλά έφυγε από τα χέρια της και τσάκισε τον αυχένα της.

Στο βίντεο από την επαρχία Μπικανέρ, φαίνεται η 17χρονη να βάζει τα κιλά στους ώμους της, ενώ πίσω της βρίσκεται ο προπονητής της, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει το τεράστιο βάρος.

