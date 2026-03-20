Ίνγκι Ίνγκασον και Χόρντουρ Μάγκνουσον θα αγωνιστούν με την εθνική Ισλανδίας στον Καναδά

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες οδηγεί σε μία σειρά ταξιδιών για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές και οι Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού και Χόρντουρ Μάγκνουσον του Λεβαδειακού θα βρεθούν στον Καναδά για τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής Ισλανδίας.

Ίνγκι Ίνγκασον και Χόρντουρ Μάγκνουσον είναι βασικά στελέχη της εθνικής Ισλανδίας και θα έχουν την ευκαιρία για δύο ακόμη διεθνείς συμμετοχές, αφού θα συμμετάσχουν στα φιλικά παιχνίδια με Καναδά και Αϊτή.

Οι δύο αναμετρήσεις θα γίνουν στο Τορόντο του Καναδά και οι δύο ποδοσφαιριστές θα φύγουν άμεσα από την Ελλάδα για να ενσωματωθούν στην ομάδα του Άρναρ Γκουνλάουγκσον.