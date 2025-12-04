Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0: Κλείνουν θέση στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οι Αγρινιώτες

Έπειτα από ένα κάκιστο ποιοτικά παιχνίδι, ο Ηρακλής κι ο Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 στη βροχερή Θεσσαλονίκη, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Παναιτωλικός επιβεβαίωσε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την πρόκρισή του στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, εκτός εάν ο «γηραιός» κάνει την απόλυτη έκπληξη και πάρει αποτέλεσμα στις 17 Δεκεμβρίου στον εξ αναβολής αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Η ομάδα του Αγρινίου είχε την καλύτερή του στιγμή στο ματς στο 25ο λεπτό όταν ο Σμυρλής πήρε την μπάλα στα αριστερά της περιοχής, έκανε το πλασέ, ωστόσο ο Νικοπολίδης έπεσε και μπλόκαρε.

Ο Ηρακλής είχε δύο σπουδαίες ευκαιρίες στο 59’ με τον Μωυσίδη και στο 68’ με τον Ντοβεντάν, όμως και οι δύο πλάσαραν πολύ ψηλά πάνω απ’ τα δοκάρια από το ύψος του πέναλτι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Κατσίκας (86′ Ουές), Βιτλής, Δημητρίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης (63’ Ντουρμισάι), Φοφανά, Χάινριχ (63’ Χάμοντ), Ντοβεντάν, Μωυσίδης, Κούστα (63’ Μαχαίρας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς, Γκαρσία, Νικολάου, Μιγκέλ Λούις (58’ λ.τρ. Ματσάν, Μπελεβώνης (66’ Μαυρίας), Εστεμπάν (58’ Μπουχαλάκης), Τσούρα, Σμυρλής (58’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.