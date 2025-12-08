Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Η παγωμένη Αστάνα, η γεμάτη ημέρα των Πειραιωτών και οι 600 ηρωικοί οπαδοί

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στην παγωμένη Αστάνα για να αντιμετωπίσει την την Καϊράτ Αλμάτι (09.12.2025, 17:30, Newsit.gr), για την 6η αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με σκοπό το “διπλό” που θα τον κρατήσει στο κόλπο της πρόκρισης, στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Έπειτα από ταξίδι 6+ ωρών, ο Ολυμπιακός προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, με τους ποδοσφαιριστές ου Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βρίσκουν τσουχτερό κρύο.

Το θερμόμετρο έδειχνε -4, ενώ ένα απαλό χιόνι έπεφτε το βράδυ της Κυριακής (07.12.2025). Πάγος και μία ελαφριά στρώση χιονιού είχε καλύψει τα πεζοδρόμια. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια. Αστυνομικοί με καλάζνικοφ ανά χείρας υποδέχονταν τους ταξιδιώτες, μαζί και την αποστολή του Ολυμπιακού.

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μεταφέρθηκαν αμέσως στο ξενοδοχείο τους, προκειμένου να ξεκουραστούν και να προσαρμοστούν στη διαφορά της ώρας (το Καζακστάν είναι τρεις ώρες μπροστά).

Σύμφωνα με με την ερυθρόλευκη ενημέρωση, σήμερα το απόγευμα (08.12.2025, 17:00 ώρα Ελλάδας) οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού θα πατήσουν στην Astana Arena και θα δοκιμάσουν τον συνθετικό χλοοτάπητα.

Λίγο νωρίτερα, στις 13:30 ο Μεντιλίμπαρ θα μιλήσει στους δημοσιογράφους – Έλληνες και Καζάκους – για το παιχνίδι. Το ερυθρόλευκο στοιχείο πάντως τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονο, καθώς 600 οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν στην Astana Arena.

Να αναφέρουμε ότι τις βραδινές ώρες, οι θερμοκρασίες στην Αστάνα μπορεί να φτάσουν στους -22 ή να πέσουν κι ακόμα πιο κάτω