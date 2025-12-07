Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Ξεκίνησε το μεγάλο ερυθρόλευκο ταξίδι για την Αστάνα

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του για το εκτός έδρας ματς με την Καϊράτ Αλμάτι, για το Champions League και το μεσημέρι της Κυριακής (07.12.2025) ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι προς την Αστάνα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο αεροπλάνο και ξεκίνησε το περίπου 6ωρο ταξίδι του, με σκοπό το “διπλό”, που θα κρατήσει ζωντανό το… όνειρο της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

Κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο, οι παίκτες του Ολυμπιακού έδωσαν αρκετά αυτόγραφα, με τον Ελ Κααμπί να βγάζει τις περισσότερες selfie.

Ο τεχνικός των “ερυθρολεύκων”, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καταστρώνει τα πλάνα του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση χωρίς να υπολογίζει στον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ο Ισπανός προπονητής συμπεριέλαβε 23 παίκτες στην αποστολή: Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Μαζί με την πρώτη ομάδα ταξιδεύει και η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία θα δώσει το δικό της κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Καϊράτ το πρωί της Τρίτης (09.12.2025, 09:00), στο ίδιο γήπεδο όπου αργότερα θα διεξαχθεί η ευρωπαϊκή μάχη της ανδρικής ομάδας.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα προπονηθούν αύριο (08.12.2025) στην Αστάνα, επιχειρώντας να προσαρμοστούν στις απαιτητικές συνθήκες, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και το ιδιαίτερο ταξίδι αποτελούν έξτρα εμπόδια σε μια από τις πιο δύσκολες αποστολές της φετινής σεζόν.