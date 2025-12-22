Καραπαπάς στα βραβεία ΠΣΑΤ: «Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος, με δεύτερη την Μπαρτσελόνα και τρίτη τη Μπενφίκα»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς έδωσε το “παρών” στα βραβεία του ΠΣΑΤ για τη βράβευση του Βαγγέλη Μαρινάκη και ανέδειξε την… πολυαθλητικότητα της ομάδας του Πειραιά.

Ο Κώστας Καραπαπάς υποστήριξε ότι ο Ολυμπιακός είναι πάνω από Μπαρτσελόνα και Μπενφίκα σε συνολικό επίπεδο αθλημάτων και σημείωσε την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι δηλώσεις του Καραπαπά

«Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος, με δεύτερη την Μπαρτσελόνα και τρίτη τη Μπενφίκα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί αυτό γίνεται με πολύ κόπο και με πολλές θυσίες. Σε ό,τι αφορά στη βοήθεια του κ. Μαρινάκη για τους αθλητές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κοντά στο ολυμπιακό κίνημα και τους αθλητές και βοηθάει με κάθε τρόπο αυτούς που το έχουν ανάγκη.

Αυτούς τους αθλητές που υπό αντίξοες συνθήκες διακρίνονται σε όλο τον κόσμο και κάνουν τη διαφορά και σηκώνουν την ελληνική σημαία και είναι καλό όσοι μπορούν, να τους βοηθούν και να τους στηρίζουν πραγματικά, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις.

Ο κ. Μαρινάκης έχει αποδείξει ότι είναι από αυτούς που μιλάνε με πράξεις, όχι με λόγια. Το μόνο που οφείλουμε όσοι υπηρετούμε τον Ολυμπιακό, να υποσχόμαστε, είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν διαρκώς τις χαρές που έχουν. Ούτως ή άλλως, κάποιος που είναι γεννημένος Ολυμπιακός, είναι ευλογημένος. Τον περισσότερο καιρό της ζωής του είναι χαρούμενος».