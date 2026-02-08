Καρδίτσα – Παναθηναϊκός 53-78: Πράσινο ξέσπασμα με Χολμς

Η Καρδίτσα πλήρωσε τα… σπασμένα της μεσοβδόμαδης ήττας του Παναθηναϊκού από την Παρτιζάν, με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να διαλύει εκτός έδρας τη θεσσαλική ομάδα με 78-53 για την 18η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε χωρίς τους Ναν, Σλούκα και Γιούρτσεβεν, είχε να αντιμετωπίσει και την κούραση από τη διαβολοβδομάδα, ωστόσο ήταν εντυπωσιακός στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Καρδίτσα, φτάνοντας με περίπατο στη νίκη.

Οι πράσινοι ανέβηκαν στο 15-2 και παρέμειναν στη δεύτερη θέση, όπου και αναμένεται να τερματίσουν στην κανονική διάρκεια εκτός απροόπτου. Στο 4-13 υποχώρησε η Καρδίτσα, η οποία δεν μπορεί να βάλει… φρένο στις ήττες και κινδυνεύει πλέον με υποβιβασμό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού ήταν ο Ρισόν Χολμ. Ο Αμερικανός σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από πλευράς ηττημένων, διασώθηκαν οι Εστράδα (11π.) και Ουάσινγκτον (11π.).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-16, 22-32, 35-63, 53-78.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 11 (1/3 τρίποντα, 4 λάθη), Τζέφερσον Μπ. 1 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χόρχλερ 6 (0/5 τρίποντα), Ουάσινγκτον 11 (9 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Τζέφερσον Ντ. 7 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Λιάπης, Πουλιανίτης, Άπσον 6 (6 ριμπάουντ, 4 λάθη), Δίπλαρος 8 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Καμαριανός 2, Κασελάκης 1, Καμπερίδης (3 ριμπάουντ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Χολμς 20 (9/13 διποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 6 (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκραντ (0/3 δίποντα, 3 ασίστ), Τολιόπουλος 11 (3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 10 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Σορτς 8 (3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Καλαϊτζάκης 8 (2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμοντούροβ 2, Φαριντ 2 (3 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Μήτογλου 4 (0/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Καρδίτσας: 18/31 δίποντα, 4/25 τρίποντα, 5/13 βολές, 37 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 9 επιθετικά), 18 ασίστ, 16 λάθη, 3 κλεψίματα, 5 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 17/45 δίποντα, 10/22 τρίποντα, 14/21 βολές, 42 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 15 επιθετικά), 22 ασίστ, 7 λάθη, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ.