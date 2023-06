Σε κλίμα συγκίνησης, ο Καρίμ Μπενζεμά είπε “αντίο” στην Ρεαλ Μαδρίτης και ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα, με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ.

Ο Καρίμ Μπενζεμά αποχώρησε από την Ρεαλ Μαδρίτης μετά από 14 χρόνια και 354 γκολ γα την “Βασίλισσα”! Ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, παραχώρησε εκδήλωση στο «Βαλδρεντέμπας» προς τιμήν του κατόχου της Γάλλου επιθετικού, στην οποία παρέστησαν ποδοσφαιριστές αλλά και μέλη της διοίκησης του συλλόγου.

«Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για μένα. Και είναι η κατάλληλη στιγμή για να θυμηθούμε όλοι πόσο τυχεροί υπήρξαμε που είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το ποδόσφαιρό σου. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που άργησαν να το καταλάβουν» ανέφερε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

“Είναι δύσκολο να μιλήσω, αλλά ευχαριστώ πολύ τη Ρεάλ και τους συμπαίκτες μου. Είχα την τύχη να εκπληρώσω ένα όνειρο που είχα από παιδί. Ευχαριστώ, πρόεδρε, ήμουν μόλις 21 ετών. Όταν σε είδα είπα στον εαυτό μου: “Έφερες τον Ζιντάν και τον Ρονάλντο και τώρα φέρνεις εμένα”. Ένα, δύο, τρία, Πάμε Μαδρίτης” ανέφερε ο Καρίμ Μπενζεμά, σε κλίμα συγκίνησης.

Karim Benzema getting emotional during Florentino Perez’ speech. pic.twitter.com/qjOCpSziSu

“Ευχαριστώ τον προπονητή που μου έδινε πάντα αυτοπεποίθηση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έμαθα πολλά με τον Αντσελότι. Είναι μια στενάχωρη για μένα μέρα, γιατί θα φύγω από αυτόν τον σύλλογο και με πονάει.

Ήθελα να τελειώσω εδώ την καριέρα μου, αλλά προκύπτουν ευκαιρίες. Η Μαδρίτη θα είναι πάντα η οικογένειά μου. Ευχαριστώ επίσης τους φιλάθλους. Σας ευχαριστώ όλους ειλικρινά”, τόνισε ο Γάλλος επιθετικός.

Institutional act of tribute and farewell to our captain @Benzema.#RealMadrid | #GraciasKarim https://t.co/flqv6oqe8Z