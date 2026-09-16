Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2: Ο Ουναΐ υπέγραψε το 2/2 του τριφυλλιού στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός στη Λεωφόρο, όμως κέρδισε 2-0 την Κηφισιά χάρη στον τρομερό Αζεντίν Ουναΐ που έβαλε και τα δύο γκολ για το 2/2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Η είσοδος του Αζεντίν Ουναΐ στην αναμέτρηση ξεκλείδωσε τον Παναθηναϊκό. Μαζί με τον Μαροκινό και το κερδισμένο πέναλτι του Ανδρέα Τετέι στο 76′ ήταν τα πιο σημαντικά στοιχεία για τη νίκη επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο.

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Οι πράσινοι οπαδοί έδωσαν δυναμικό παρών στη φυσική τους έδρα και δημιούργησαν ωραία ατμόσφαιρα, παρότι γηπεδούχος της αναμέτρησης ήταν η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Το ματς

Ο ρυθμός του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός. Οι δύο ομάδες έκαναν πολλές αλλαγές στις ενδεκάδες τους και αυτό σίγουρα δεν βοήθησε στην ποιότητα της αναμέτρησης στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός είχε ουσιαστικά την πρώτη του απειλητική στιγμή στο 21′, όταν ο Πένια βρήκε τον Τσάπρα στην πλάτη της άμυνας και αυτός έκανε πολύ ωραία μεταβίβαση στον Τετέι, ο οποίος δεν πρόλαβε να κάνει επαφή με την μπάλα για να σκοράρει.

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Τσάπρας και Τετέι συνεργάστηκαν και στο 40′, όταν ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού έκανε πολύ ωραία κάθετη πάσα στον επιθετικό του τριφυλλιού, ο οποίος πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα από τον Αναγνωστόπουλο εκτός περιοχής, όμως έχασε την ισορροπία του και χρόνο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει δίχτυα σε ανυπεράσπιστη εστία. Το τελείωμά του από πλάγια θέση μπλόκαρε εύκολα ο αντίπαλος πορτιέρε.

Οι πράσινοι είχαν ακόμα μία καλή στιγμή στο 45′. Ο Κάνγκουα δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της Κηφισιάς.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού άλλαξε όταν ο Ουναΐ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 63′, μαζί με τον Αντίνο και τον Καμαρά. Οι πράσινοι κέρδισαν πέναλτι με τον Τετέι, μετά από μαρκάρισμα με τα χέρια του Ζολιμπουά.

Ο Μαροκινός ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0 στη Λεωφόρο.

Ο Ουναΐ στο 89′ βγήκε στην αντεπίθεση και συνέκλινε από τα αριστερά για να νικήσει τον Αναγνωστόπουλο, με εντυπωσιακό πλασέ που κατέληξε στο «παράθυρο» της εστίας του για το 2-0.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας και συνολικά το 6/6 στις εγχώριες διοργανώσεις.

Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος, Καλοσκάμης, Ζολιμπουά, Αποστολάκης, Πολυκράτης, Γιάγκνε (73′ Ρουκουνάκης), Δοϊρανλής (20′ Μπένι), Εμπουλά, Πατήρας (63′ Σαγκάλ), Μαγγανάς (62′ Θεοδωρίδης), Χριστόπουλος (73′ Πόμπο).

Παναθηναϊκός: Πένια, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας (64′ Ουναΐ), Σαλάχ-Εντίν, Κοντούρης (83′ λ.τ. Κάτρης), Μπινιάρης, Γιάγκουσιτς (64′ Καμαρά), Πελίστρι (64′ Αντίνο), Κάνγκουα, Τεττέη (83′ Ντέσερς).