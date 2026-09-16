Ραχίμ Στέρλινγκ: Νέο video από την επικίνδυνη οδήγηση πριν το τροχαίο του στην Αγγλία

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ περιμένει την ποινή του από το δικαστήριο για ένα τροχαίο που είχε υπό την επήρεια ουσιών τον περασμένο Μάιο και στα social media κυκλοφόρησε ένα νέο video από την επικίνδυνη οδήγησή του.

Οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν τον Ραχίμ Στέρλινγκ επειδή οδηγούσε επικίνδυνα τη Lamborghini του στον αυτοκινητόδρομο M3 στην Αγγλία και τελικά συγκρούστηκε με μεταλλικό εμπόδιο, αποφεύγοντας κατά τύχη τη σύγκρουση με άλλο όχημα και κάποιο τραυματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος παραδέχτηκε στο δικαστήριο τις κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή υποξειδίου του αζώτου για παράνομη εισπνοή και μη παροχή δείγματος, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει όμως έτσι κι αλλιώς σε “βαριά” ποινή εναντίον του, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο άλλοτε διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής εμφανίζεται μάλιστα σε ένα νέο video με τη Lamborghini να οδηγεί με διαδοχικές αλλαγές λωρίδας εκείνη την ημέρα, αλλά και να εισπνέει αέριο γέλιου.

Former England footballer Raheem Sterling is seen with canisters of nitrous oxide on his lap in newly released bodycam video of his dangerous driving arrest. https://t.co/qJYl28oiDK — The Independent (@Independent) September 15, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες είχαν αποκαλύψει από τότε, ότι ο Άγγλος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε κίνδυνο στο δρόμο για πλήθος αυτοκινήτων, αφού η οδήγησή του έγινε σε ώρα αιχμής.