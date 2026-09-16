Πέθανε η σύζυγος του Ρόλαντ Κούμαν, θρήνος για τον Ολλανδό θρύλο του ποδοσφαίρου

Ο Ρόλαντ Κούμαν έχασε τη σύζυγό του, Μπαρτίνα Κούμαν-Μπόντεβελντ, καθώς μετά από “μάχη” ετών με τον καρκίνο του μαστού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Την τραγική είδηση του θανάτου της συζύγου του Ρόλαντ Κούμαν, αποκάλυψε ο ίδιος ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με μία ανάρτηση στο instagram, όπου και έγραψε: “Με τεράστια θλίψη, αλλά και με μεγάλη υπερηφάνεια και αγάπη, αποχαιρετούμε την υπέροχη γυναίκα, την αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά, Μπαρτίνα Κούμαν-Μπόντεβελντ”.

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Ο Ολλανδός πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, είχε αποκαλύψει ότι η γυναίκα του διαγνώστηκε με καρκίνο το μακρινό 2010, αλλά παρότι τότε βγήκε νικήτρια, η ασθένεια επέστρεψε πριν τρία χρόνια.

Συλλυπητήριες αναρτήσεις για τη σύζυγο του Κούμαν έκαναν τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η εθνική Ολλανδίας, με τις οποίες μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής, υπηρετώντας τες και ως προπονητής.

Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van onze oud-bondscoach Ronald Koeman. We wensen Ronald, hun (klein)kinderen, familie en andere dierbaren heel veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies. 🧡 https://t.co/pLZify00Ws — OnsOranje (@OnsOranje) September 16, 2026

FC Barcelona and its supporters send their deepest condolences and affection to Ronald Koeman and his family for the passing of his wife, Bartina Koeman. May she rest in peace. — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2026

“Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε για τον θάνατο της Μπαρτίνα Κούμαν, της συζύγου του παλιού μας ομοσπονδιακού προπονητή Ρόναλντ Κούμαν. Ευχόμαστε στον Ρόναλντ, στα εγγόνια τους, στην οικογένεια και στους άλλους αγαπημένους τους πολλή δύναμη και κουράγιο σε αυτή την τεράστια απώλεια”, έγραψαν οι “οράνιε”, ενώ οι Καταλανοί ανέφεραν: “Η Μπαρτσελόνα και οι οπαδοί της εκφράζουν τα βαθύτερα συλλυπητήριά τους και την αγάπη τους στον Ρόλαντ Κούμαν και την οικογένειά του για τον θάνατο της συζύγου του, Μπαρτίνα Κούμαν. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη”.