Αθλητικά

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Με την ερυθρόλευκη φανέλα οι Πειραιώτες στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League

Για την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League (16/09, 22:00, Newsit.gr, Magenda Sport 2 και ANT1) και θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα του στο ματς.

Με σχετική ανάρτηση λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε για τη φανέλα που θα φορέσει η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια.

“Τα σημερινά χρώματα”, έγραψαν στη λεζάντα οι Πειραιώτες, ανεβάζοντας μία σειρά από φωτογραφίες με τη νέα φανέλα να έχει ως φόντο, το λιμάνι του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με νίκη την ευρωπαϊκή του πορεία στο Europa League.

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