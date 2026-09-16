Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Με την ερυθρόλευκη φανέλα οι Πειραιώτες στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League (16/09, 22:00, Newsit.gr, Magenda Sport 2 και ANT1) και θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα του στο ματς.

Με σχετική ανάρτηση λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε για τη φανέλα που θα φορέσει η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια.

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“Τα σημερινά χρώματα”, έγραψαν στη λεζάντα οι Πειραιώτες, ανεβάζοντας μία σειρά από φωτογραφίες με τη νέα φανέλα να έχει ως φόντο, το λιμάνι του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με νίκη την ευρωπαϊκή του πορεία στο Europa League.