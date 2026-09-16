Κώστας Σλούκας: «Ο Ολυμπιακός άξιζε τη Euroleague πέρυσι»

Ο Κώστας Σλούκας στη media day του Παναθηναϊκού μίλησε στη Nova και τόνισε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε την περσινή Euroleague, ενώ αναφέρθηκε και στην αλλαγή σελίδας στους πράσινους.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, πέρα από τη δήλωσή του για τον Ολυμπιακό έκανε αναφορά και στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία του τριφυλλιού, με τους δύο να έχουν συνεργαστεί και στη Φενερμπαχτσέ με επιτυχία.

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Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα

«Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι κάποια απάντηση προς τον Ολυμπιακό από εμάς αν πάρουμε φέτος την Euroleague. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα, πριν δύο χρόνια πήραμε εμείς την διοργάνωση, πέρσι την πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν όλη τη διάρκεια της σεζόν πολύ καλός, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, για εμένα την άξιζε.

Το ότι έγινε στο γήπεδό μας δεν μου λέει κάτι, νομίζω τα γήπεδα είναι 3-4 που γίνονται τα Final 4, συνέχεια γίνεται στο Βερολίνο, θα γίνει ξανά στο Άμπου Ντάμπι, στο Βελιγράδι.

Η σεζόν μας ξεκινάει με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, υπάρχει όραμα, υπάρχει ένας φρέσκος αέρας με τον Ομπράντοβιτς, το θέμα είναι τι θα δείξουμε στο γήπεδο».