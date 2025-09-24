Κόντης για το Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: «Να πάρουμε ένα διπλό και να αλλάξουν όλα»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

O προπονητής του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει όλη την ψυχολογία της ομάδας, ενώ εξήγησε πως θα κάνει αλλαγές στον αγώνα με την Γιουνγκ Μπόις.

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου

Για το τι πρέπει να κάνει η ομάδα για τη νίκη και πώς ένα ευρωπαϊκό διπλό μπορεί να γυρίσει το τσιπ:

«Να παίξει για τη νίκη, αυτό μπορεί να κάνει η ομάδα. Είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, ιδιαίτερο για τους ποδοσφαιριστές, όλα τα μάτια είναι επάνω τους. Πρέπει να χτίσουμε στο επιθετικό μας παιχνίδι. Μας λείπει μία νίκη, που θα δώσει αέρα στους παίκτες. Έχουμε καλό ρόστερ, μπορεί να ζοριζόμαστε ψυχολογικά. Δεν χρειάζονται πολλά στο ποδόσφαιρο για να γίνει μία αλλαγή. Μπορεί να πάρουμε ένα “διπλό” και να αλλάξουνε όλα. Πρέπει αυτό να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο».

Για το αν πρόκειται να κάνει rotation:

«Έχουμε μεγάλο ρόστερ και πρέπει να αξιοποιηθεί όλο. Δεν νοείται σε μία ομάδα να αισθάνονται οι παίκτες πως μπορεί να μην παίξουν. Πρέπει να είναι όλοι εν δυνάμει βασικοί. Σε τόσο κλειστό κύκλο παιχνιδιών, σίγουρα θα κάνουμε αλλαγές, αλλά θέλουμε να ενεργοποιήσουμε όλο το ρόστερ. Όλοι θα διεκδικούν τη θέση τους, όσο και αν παίξουν. Να περιμένετε αλλαγές, που θα βοηθήσουν την ομάδα στο φρεσκάρισμα».

Για την παρουσία του ως πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού σε προσωπικό επίπεδο:

«Πρέπει να αποδείξω ότι είμαι αντάξιος για την ομάδα. Δεν κοιτάζω ποτέ τον εαυτό μου, αυτό που θέλω είναι η απόδοση των παικτών να το δείξει. Είμαι χαρούμενος για 50-60 λεπτά το καταφέραμε με τον Ολυμπιακό, αυτό χτίζουμε για το μέλλον μας».

Για τον πλαστικό χλοοτάπητα και τις καιρικές συνθήκες βροχής:

«Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν έχουμε μάθει να παίζουμε σε τέτοιο τερέν κάθε εβδομάδα. Θα πρέπει οι παίκτες να προσαρμοστούν στις συνθήκες. Ειναι γρήγορο γήπεδο, η μπάλα σκάει διαφορετικά, η UEFA το εγκρίνει».

Για την κόπωση που βγάζει ο Παναθηναϊκός:

«Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να αλλάξουμε αυτήν την εικόνα. Μπορεί να αλλάξει με ένα μικρό rotation, με ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Σκεφτόμαστε το σημαντικό παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Πώς θα το διαχειριστούμε όλοι και ελπίζω όλα να πάνε καλά».

Για το τι παιχνίδι περιμένει από τις δύο ομάδες:

«Είναι καλή ομάδα η Γιούνγκ Μπόις, όταν αμύνεται με υψηλές πιέσεις και όταν επιτίθεται. Μου αρέσει να πιέζουμε ψηλά τον αντίπαλο, μπορεί να αλληλοεξοντωθούμε. Πρέπει να έχουμε μία ισορροπία αμυντικής και επιθετικής λειτουργίας, να αντιμετωπίσουμε τα πρώτα λεπτά σε μία “καυτή” έδρα. Θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε τις αδυναμίες τους».

Τουμπά: «Θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε»

Ο Αλγερινός στόπερ εξήγησε πως στόχος των παικτών του Παναθηναϊκού είναι πάντα η νίκη, εκπροσωπώντας τους παίκτες του τριφυλλιού.

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τη νίκη και πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει θετικά την ψυχολογία:

«Βεβαίως σε έναν αγώνα δημιουργούνται πολλές καταστάσεις. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να κάνουμε. Θα είμαστε σοβαροί, είναι ένας ευρωπαϊκός αγώνας, θα δώσουμε το παν για να νικήσουμε».

Για το αν είναι το παιχνίδι ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, μια και πρόκειται για ματς της League Phase του Europa League, μίας προσπάθειας που τώρα αρχίζει:

«Είτε τώρα, είτε την επόμενη εβδομάδα ο στόχος μας πρέπει να είναι η νίκη. Γνωρίζουμε την πίεση, ξέρουμε πώς οι οπαδοί μας θέλουν και περιμένουν νίκες. Κοιτάζουμε μόνο τα θετικά αποτελέσματα».