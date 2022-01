Η Σενεγάλη πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα, με τον Σαντιό Μανέ της Λίβερπουλ να λύνει το… γόρδιο δεσμό για την ομάδα του κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο Σενεγαλέζος εξτρέμ κέρδισε στο 54′ την αποβολή του τερματοφύλακα των αντιπάλων του, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα, που το προκάλεσε διάσειση στο κεφάλι. Πριν γίνει όμως αναγκαστική αλλαγή στο 70′, πρόλαβε να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ στο ματς με φοβερό πλασέ στο 63′.

Στη συνέχει μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου για να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, χωρίς πάντως να φαίνεται ότι έχει κάτι σοβαρό.

54’—Sadio Mané suffers a heavy head collision with Cape Verde keeper

63’—Scores a great goal to give Senegal the lead

70’—Unable to continue and taken off after the head collision



Hope he’s OK 🙏 pic.twitter.com/pXK8IQIicl