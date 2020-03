Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης για την πανδημία του κορονοϊού, ζήτησε ο πρωταθλητής του UFC, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, από τις Αρχές της Ιρλανδίας, κάνοντας λόγο για 24ωρες περιπολίες από τον Στρατό στους δρόμους.

Ο κορυφαίος Ιρλανδός μαχητής του UFC, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, έστειλε το δικό του μήνυμα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, μέσω video στα social media, ζητώντας ολική απαγόρευση κυκλοφορίας και να αναλάβει ο Στρατός την περιπολία των δρόμων της Ιρλανδίας, τονίζοντας ότι σε αυτή τη μάχη πρέπει οπωσδήποτε να παρθεί η νίκη.

“Αν δεν μπεις στον αγώνα δεν μπορείς να κερδίσεις. Τώρα εμείς μπαίνουμε στον αγώνα και πρέπει να τηρήσουμε τις μεθόδους για την νίκη. Προσεύχομαι για την υγεία όλων στην πατρίδα. Δεν πρέπει να πάμε τυχαία σε αυτή την μάχη. Ικετεύω την Κυβέρνηση να κινητοποιήσει τον Στρατό. Οι δυνάμεις μας με την βοήθεια των 15.000 Αστυνομικών να επιβάλλουν αυστηρά μέτρα και περιπολίες 24 ώρες ώστε κανείς να μην κυκλοφορεί στους δρόμους” λέει χαρακτηριστικά στο video ο ΜακΓκρέγκορ.

My address ☘️ . The countdown is on! https://t.co/BJIwcJqRte