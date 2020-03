Μία από τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην Ευρώπη ήταν και η αναβολή των πρωταθλημάτων σε όλα τα αθλήματα, με πολλά από αυτά να οδηγούνται ήδη στην οριστική διακοπή τους.

Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο που… αντιστέκεται προς το παρόν, καθώς υπάρχει και ο παράγοντας UEFA, αλλά στην Ολλανδία φαίνεται ότι το σκέφτονται πλέον σοβαρά. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ομοσπονδία της χώρας, κάθε αθλητική δραστηριότητα σε επαγγελματικό επίπεδο απαγορεύεται οριστικά, μέχρι και τον Ιούνιο, ενώ σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις και για τη συνέχεια.

Σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ λοιπόν, η οριστική διακοπή έχει ήδη πέσει στο τραπέζι, παρά το γεγονός ότι γινόταν “σφαγή” στην κορυφή της Eredivisie, με τον Άγιαξ και την Άλκμααρ να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση και τη Φέγενορντ να βρίσκεται στο -6, με 9 αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος.

The Dutch Eredivisie has now been suspended until at least June 1. https://t.co/Sga3tC0imb