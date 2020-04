Ο κορονοϊός έχει οδηγήσει στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Βρετανία και έτσι η απόφαση του Ζοζέ Μουρίνιο να βγάλει τους παίκτες της Τότεναμ για προπόνηση σε πάρκο, έχει ξεσπάσει σάλο στο Νησί.

Από την ομάδα υποστηρίζεται ότι ο Μουρίνιο και οι ποδοσφαιριστές κράτησαν τις απαραίτητες αποστάσεις που επιβάλλει ο κορονοϊός, αλλά οι εικόνες κάνουν το γύρω του κόσμο, προκαλώντας τη δυσφορία του κόσμου, που “επιτίθεται” στον Πορτογάλο τεχνικό μέσα από τα social media.

Οι αμυντικοί Ντάβινσον-Σάντσες και Ράιν Σέσενιόν μάλιστα, φαίνεται ότι έβγαζαν και φωτογραφίες με περαστικούς σε εικόνες που μόνο καραντίνα δεν θυμίζουν.

A footage has emerged showing Jose Mourinho organised a training session today for three Spurs stars who live nearby.



This is believed to have had Tottenham 'unimpressed' as social distancing rules were apparently broken.



