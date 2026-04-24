Ο ΟΦΗ έφτασε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει το Σάββατο (25.04.2026, 20:30, Newsit.gr) τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου για δεύτερη φορά στην ιστορία του.

Ο ΟΦΗ έφτασε στον Βόλο νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (24.04.2026). Με βάση το πρόγραμμα η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα προπονηθεί στις 17:30 και στις 18:45 η κοινή συνέντευξη Τύπου των προπονητών και των αρχηγών των δύο ομάδων.

Την ίδια στιγμή, η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει τους φίλους της ομάδας που θα βρεθούν στον τελικό του Πανθεσσαλικού, για τη μετάβασή τους, αλλά και την είσοδο στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που διαθέτουν εισιτήριο στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (25/4, 20:30), ότι οι θύρες του Πανθεσσαλικού σταδίου θα ανοίξουν στις 17:00.

Παρακαλούμε ελάτε όσο το δυνατόν νωρίτερα προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε συνωστισμός στις εισόδους, καθώς θα υπάρξουν δίπλα σημεία έλεγχου εισιτηρίων.

Σε ότι αφορά στη μετάβαση των φιλάθλων του ΟΦΗ, οι οποίοι θα κινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία από τον Πειραιά και θα κατευθυνθούν προς το Βόλο, θα πρέπει να γίνει μέσω της Ν.Ε.Ο. Π.Α.Θ.Ε. – Κόμβου Μικροθηβών – Ε.Ο. Βόλου – Φαρσάλων – Λ. Αθηνών – Βόλος – Λ. Λαρίσης – Μπότσαρη – Μαιάνδρου – Ικάρων -Δοξοπούλου – Πανθεσσαλικό Στάδιο, τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρησή τους.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ που θα κινηθούν μεμονωμένα θα πρέπει να προσεγγίσουν έγκαιρα το Πανθεσσαλικό Στάδιο με βάση το ίδιο δρομολόγιο».