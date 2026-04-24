Με Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ η καλύτερη πεντάδα της Euroleague

Οι κορυφαίοι πέντε της regular season
Γνωστή έγινε από τη Euroleague η καλύτερη πεντάδα της σεζόν, η οποία περιλαμβάνει δύο “ερυθρόλευκους”, τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ τελείωσε τη regular season της Euroleague με 34 παιχνίδια, ξεκινώντας και τα 34 ως μέλος της βασικής πεντάδας, μετρώντας 19.4 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Θυμίζουμε ότι ο Βεζένκοφ ηγήθηκε του πρωταθλήματος στην αξιολόγηση του δείκτη απόδοσης με 23,1 και κατέκτησε το τρόπαιο Alphonso Ford Top Scorer. Απ’ την άλλη, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αγωνίστηκε σε 35 ματς (σ.σ. όλα ως βασικός) “μέτρησε” 10.6 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Η πεντάδα της χρονιάς: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ), Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Νίκολα Μιλουτίνοβ (Ολυμπιακός), Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια), Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός).

