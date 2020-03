Οι παίκτες της Αρμάνι Μιλάνο πήραν το “πράσινο φως” για να βγουν από την καραντίνα και να αποχωρήσουν από την πόλη, με προορισμό τις πατρίδες τους.

Με την ιταλική πόλη να είναι μία από αυτές που επλήγη περισσότερο από τον κορονοϊό, οι παίκτες της τοπικής ομάδας της Euroleague, αναγκάστηκαν να απομονωθούν τις τελευταίες εβδομάδες, παρότι δεν είχαν κάποιο θετικό κρούσμα.

Έτσι, αφού πέρασαν το απαιτούμενο διάστημα, τους δόθηκε η άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους, με τους Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Ντρου Κρόφορντ, Νεμάνια Νέντοβιτς, Κίφερ Σάικς και Βλάντιμιρ Μίτσοφ, να φεύγουν τελείως από την Ιταλία.

Olimpia Milano players ended their self-isolation. All the players are good and they have been allowed to leave Italy to return to their countries/families.

Sergio Rodriguez, Keifer Sykes, Drew Crawford, Nemanja Nedovic and Vlado Micov are expected to going back home