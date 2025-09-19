Κώστας Σλούκας: «Σπουδαίος ηγέτης ο Παύλος Γιαννακόπουλος, είμαστε χαρούμενοι που εκπροσωπούμε τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και ο Κώστας Σλούκας σε δηλώσεις του χαρακτήρισε τον ιστορικό παράγοντα των πρασίνων ως «σπουδαίο ηγέτη». Παράλληλα αναφέρθηκε στην ελληνική κοινότητα που υπάρχει στην πρωτεύουσα της Ωκεανίας.

Ο κάτοχος το χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, Κώστας Σλούκας, με την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ για την αναμέτρηση με τους Adelaide 36ers μίλησε για τη σημασία της παρουσίας του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία.

Οι δηλώσεις του αρχηγού του «τριφυλλιού»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Εκπροσωπούμε την ιδέα του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία. Ξέρω πως υπάρχει μία τεράστια ελληνική κοινότητα και έχουν την ευκαιρία να δούνε τον Παναθηναϊκό έστω και για ένα παιχνίδι. Πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, που ήταν ένας σπουδαίος ηγέτης και ένας ιστορικός πρόεδρος. Πρέπει να τον θυμόμαστε. Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε εδώ, δεχτήκαμε πολλή αγάπη και σεβασμό από τους Έλληνες. Ήταν μία πολύ καλή ιδέα να έρθουμε στην Αυστραλία παρά το μεγάλο και δύσκολο ταξίδι».