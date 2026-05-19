Γιώργος Μπαρτζώκας: Ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής των Final Four της Euroleague

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γράφει ιστορία με την 7η συμμετοχή του ως πρώτος προπονητής σε Final Four της Euroleague
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Final Four του 2023
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ετοιμάζεται να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε ένα ακόμη Final Four της Euroleague, με τον ίδιο να συνεχίζει να γράφει ιστορία, ως ο Έλληνας προπονητής, με τις περισσότερες συμμετοχές στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο Final Four της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναζητά πλέον το δεύτερο τρόπαιο της καριέρας του, στην 7η συμμετοχή του.

Το ντεμπούτο για τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή των Πειραιωτών ήρθε το 2013 στο Λονδίνο και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, αφού οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τροπαίου, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο το back-to-back μετά τον τίτλο του 2012.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε αγώνα της Euroleague το 2013

Αυτή ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που ένας Έλληνας προπονητής κατακτά την Euroleague, με τον Δημήτρη Ιτούδη να τον ακολουθεί στη συνέχεια, ως τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πάντως, επέστρεψε σε Final Four τρία χρόνια αργότερα, το 2016, αυτή τη φορά με τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, που αποτέλεσε ένα ολόδικό του δημιούργημα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε αγώνα της Κουμπάν στη Euroleague
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε αγώνα της Κουμπάν στη Euroleague / EUROKINISSI

Ακολούθησε η εξαιρετική πορεία του με τον Ολυμπιακό, στη δεύτερη θητεία του στην ομάδα, η οποία όμως δεν έχει ακόμη την… υπογραφή ενός τίτλου. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήγε με τους Πειραιώτες στα Final Four του 2022, του 2023, του 2024 και του 2025, χωρίς να κατακτήσει τον τίτλο, αλλά έχει μπροστά του μία νέα μεγάλη ευκαιρία, στο Final Four του 2026 στην Αθήνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Final Four του 2024

Τα Final Four του Μπαρτζώκα

2013  Ολυμπιακός (1ος)

2016 Λοκομοτίβ Κουμπάν (3ος)

2022 Ολυμπιακός (4ος)

2023 Ολυμπιακός (2ος)

2024 Ολυμπιακός (3ος)

2025 Ολυμπιακός (3ος)

 Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Final Four του 2025

Πίσω από τον Γιώργο Μπαρτζώκα βρίσκεται ο Δημήτρης Ιτούδης με πέντε παρουσίες ως πρώτος προπονητής σε Final Four της Euroleague, έχοντας όμως και δύο κατακτήσεις (2016 και 2019).

