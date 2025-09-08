Κουλιεράκης μετά το Ελλάδα – Δανία: «Να είμαστε ενωμένοι στα καλά και τα άσχημα»

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μετά την βαριά εντός έδρας ήττα της Εθνικής ποδοσφαίρου απέναντι στην Δανία με 3-0 στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης των ποδοσφαιριστών, αλλά και το καμπανάκι που χτύπησε μετά την εμφάνιση της «γαλανόλευκης».

Όπως επισήμανε ο Κουλιεράκης πλέον οι προσδοκίες είναι μεγάλες και πρέπει να συνεχίσει ο κόσμος να πιστεύει στην ομάδα, η οποία όπως επισήμανε έχει κάνει βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια.

Τα λόγια του Έλληνα αμυντικού

«Πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την εμφάνιση. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που δεν πήγε καλά ήταν η συγκέντρωση και ότι δεν καταφέραμε να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας. Παίξαμε απέναντι σε μία καλή ομάδα και τη σεβαστήκαμε, δυστυχώς όμως δεν ήμασταν στο επίπεδο που θα θέλαμε με βάση το στιλ παιχνιδιού μας.

Αυτό ήταν ένα καμπανάκι. Είναι καλό που είναι ακόμη αρχή και μπορούμε να το γυρίσουμε. Δυστυχώς ήταν μία κακή μέρα στη δουλειά, πάμε παρακάτω. Έχουμε δείξει την ποιότητά μας στα μεγάλα ματς, με τη Σκωτία και την Αγγλία. Είναι το επίπεδο που θέλουμε να παίζουμε. Οι προσδοκίες είναι υψηλές γιατί έχουμε δείξει τι μπορούμε να δείξουμε στο γήπεδο.

Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στην ομάδα, δεν χρειάζεται στα κακά να πηγαίνουμε στον πάτο. Έχουμε δείξει ότι είμαστε ένα πολύ καλό γκρουπ. Είναι σημαντικό ότι και ο κόσμος μας στήριξε, παρά την ήττα. Να γυρίσουμε πρώτα ο Θεός υγιείς και μετά τις δεύτερες κλήσεις θα συγκεντρωθούμε στην Σκωτία, ένα πολύ ιδιαίτερο ματς, γιατί έχουμε παίξει ξανά με αυτή την ομάδα».