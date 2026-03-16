Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Διπλό «ανάσα» για τους «Βιόλα» στη Serie A

Η Φιορεντίνα πήγε με το… μαχαίρι στα “δόντια” στη μεγάλη “μάχη” για την παραμονή της Serie A, στην έδρα της Κρεμονέζε και με μία επιβλητική νίκη με 4-1, βρέθηκε στο +4 από τη “ζώνη” του υποβιβασμού.

Με γκολ των Παρίσι και Πίκολι από το πρώτο ημίχρονο, η Φιορεντίνα πλησίασε το διπλό στην έδρα της Κρεμονέζε και ο Ντοντό με τον Γκούντμουντσον “σφράγισαν” την επικράτηση της ομάδας τους, παρά την προσωρινή μείωση του σκορ από τον Οκερέκε.

Οι “Βιόλα” πήραν έτσι ένα σημαντικό “τρίποντο” στην προσπάθεια που κάνουν για να παραμείνουν στη Serie A, αφού άφησαν πίσω τους την Κρεμονέζε στο -4 και έκαναν σημαντικό “βήμα” για την αποφυγή του υποβιβασμού. Οι δύο ομάδες μπήκαν στο ματς με ένα βαθμό διαφορά, αλλά η νίκη της Φιορεντίνα “βούλιαξε” τους γηπεδούχους στη 18η θέση και στη “ζώνη” του υποβιβασμού.