Συνέντευξη “ποταμός” του Κριστιάνο Ρονάλντο, βάζει ουσιαστικά πρόωρο τέλος στην καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού “επιτέθηκε” τόσο στην ομάδα, όσο και στον προπονητή του, Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε στον φίλο του Πιρς Μόργκαν στη “Sun” και ξεσπάθωσε κατά πάντων. «Ο σύλλογος προσπάθησε να με ξεφορτωθεί. Όχι μόνο ο προπονητής αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι του club. Ένιωθα ότι δεν με ήθελαν στην ομάδα. Νιώθω προδομένος, μετατράπηκα στο μαύρο πρόβατο», φαίνεται να λέει σε ένα πρώτο απόσπασμα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Στη συνέχεια δε, στο “στόχαστρό” του βρέθηκε ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, για το οποίο και δήλωσε τα εξής: «Δεν τον σέβομαι επειδή ούτε εκείνος με σέβεται. Αν δεν μου δείχνεις σεβασμό, δεν θα σου δείξω ποτέ ούτε εγώ».

Ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε δύο μέρη την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη (16-17/11), αλλά ήδη από τα αποσπάσματα, φαίνεται ότι οι αυτές δηλώσεις του Ρονάλντο δεν έρχονται τυχαία λίγο πριν τη μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και αποτελούν… προάγγελο της αποχώρησής του από την ομάδα, μόλις επιστρέψει από το Μουντιάλ του Κατάρ.

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0