Ξέσπασε ο Πολ Σκόουλς για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: «Για δύο εκατομμύρια λίρες; Τεράστια ασέβεια από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ “καθαίρεσε” τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον από τη θέση του πρέσβη της ομάδας, για να γλιτώσει δύο εκατομμύρια λίρες και ο Πολ Σκόουλς ξέσπασε εναντίον της διοίκησης.

Μιλώντας στο TNT Sports, ο Πολ Σκόουλς σχολίασε το γεγονός ως πρώην παίκτης και προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάνοντας λόγο για ασέβεια στο πρόσωπο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

«Είναι τεράστια ασέβεια προς τον Σερ Άλεξ. Για να εξοικονομήσουν δύο εκατομμύρια λίρες; Αυτός ο άνθρωπος έχει αφιερώσει τα πάντα για τη Γιουνάιτεντ. Δεν περίμενα ποτέ μια τέτοια συμπεριφορά, ειδικά από τη διοίκηση και τον Ράτκλιφ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🎥-🔴 Paul Scholes isn’t happy with the decision of INEOS ending Sir Alex Ferguson’s ambassadorial contract



🗣️ “I felt it was a little distasteful…”



pic.twitter.com/aBvsSUJMxL