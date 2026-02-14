Αθλητικά

Κύπελλο Αγγλίας: Άνετη πρόκριση για τη Μάντσεστερ Σίτι

Ντόριγκτον και Γκουέχι τα γκολ της Σίτι στη νίκη με 2-0 επί της Σάλφορντ
Ο Μαρκ Γκουέχι
Ο Μαρκ Γκουέχι πανηγυρίζει για τη Σίτι / REUTERS/Peter Powell

Η Μάντσεστερ Σίτι ξεκούρασε τους βασικούς της παίκτες, αλλά δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει και στη νίκη πρόκριση με 2-0 επί της Σάλφορντ στο Κύπελλο Αγγλίας, παίρνοντας εύκολα την πρόκριση για τη φάση των “16”.

Με γκολ των Ντόριγκτον και Γκουέχι, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε… χαλαρά της αδύναμης Σάλφορντ και τσέκαρε το “εισιτήριό” της για τον επόμενο γύρο στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι “Πολίτες” έχουν μπροστά τους κρίσιμα παιχνίδια στην Premier League και το Champions League, γεγονός που ανάγκασε τον Πεπ Γκουαρντιόλα να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ, αλλά το αποτέλεσμα ήρθε ακόμη κι έτσι.

Τα αποτελέσματα στο Κύπελλο Αγγλίας

Χαλ – Τσέλσι 0-4

Ρέξαμ – Ίπσουιτς 1-0

Μπάρτον – Γουέστ Χαμ 0-1

Νόριτς – Γουέστ Μπρομ 3-1

Μπέρνλι – Μάνσφιλντ 1-2

Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Σίτι 2-0

Αθλητικά
