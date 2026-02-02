Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Έλληνες διαιτητές στα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ τον Λεβαδειακό στα πρώτα παιχνίδια για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει και τους διαιτητές των δύο αναμετρήσεων.

Για μία ακόμη φάση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, η ΕΠΟ επέλεξε Έλληνες διαιτητές, με τον Άγγελο Ευαγγέλου να είναι ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη να αναλαμβάνει το ΟΦΗ – Λεβαδειακός.

Στη Λεωφόρο θα υπάρχει πάντως ξένος VAR, o Ιβάν Μπέμπεκ από την Κροατία, με AVAR τον συμπατριώτη του Μάριο Ζέμπετς, ενώ στο Παγκρήτιο, το δίδυμο στο video θα είναι οι Κουμπαράκης και Παπαπέτρου. Αντίστοιχα, βοηθοί θα είναι οι Φωτόπουλος, Καραγκιζόπουλος, με 4ο τον Βεργέτη στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και οι Κωσταράς, Κόλλιας, με 4ο τον Σιδηρόπουλος στο ΟΦΗ – Λεβαδειακός.