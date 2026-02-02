Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Έλληνες διαιτητές στα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ θα είναι στο VAR της Λεωφόρου
Ο διαιτητής Ευαγγέλου σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο διαιτητής Ευαγγέλου σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ τον Λεβαδειακό στα πρώτα παιχνίδια για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει και τους διαιτητές των δύο αναμετρήσεων.

Για μία ακόμη φάση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, η ΕΠΟ επέλεξε Έλληνες διαιτητές, με τον Άγγελο Ευαγγέλου να είναι ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη να αναλαμβάνει το ΟΦΗ – Λεβαδειακός.

Στη Λεωφόρο θα υπάρχει πάντως ξένος VAR, o Ιβάν Μπέμπεκ από την Κροατία, με AVAR τον συμπατριώτη του Μάριο Ζέμπετς, ενώ στο Παγκρήτιο, το δίδυμο στο video θα είναι οι Κουμπαράκης και Παπαπέτρου. Αντίστοιχα, βοηθοί θα είναι οι Φωτόπουλος, Καραγκιζόπουλος, με 4ο τον Βεργέτη στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και οι Κωσταράς, Κόλλιας,  με 4ο τον Σιδηρόπουλος στο ΟΦΗ – Λεβαδειακός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
92
90
53
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo