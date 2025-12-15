Συμβαίνει τώρα:
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της League Phase

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τα Καβάλα - Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός - Ηρακλής και ΠΑΟΚ - Μαρκό
Ο διαιτητής Κόκκινος στην Τούμπα (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο διαιτητής Κόκκινος στην Τούμπα (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα παιχνίδια Καβάλα – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής και ΠΑΟΚ – Μαρκό, τα οποία και θα διεξαχθούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι αναμετρήσεις Καβάλα – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής και ΠΑΟΚ – Μαρκό ολοκληρώνουν ουσιαστικά τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία και διοργανώθηκε φέτος για πρώτη χρονιά στο δεύτερο τη τάξει θεσμό του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ΕΠΟ έκανε έτσι γνωστούς και τους διαιτητές που ορίστηκαν για τα τρία παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής, με τον Κόκκινο στην Καβάλα, τον Κατσικογιάννη στο “Καραϊσκάκης” και τον Μόσχου στην Τούμπα.

Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής

16:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Κόκκινος

Βοηθοί: Κομισοπούλου, Μηνούδης

4ος: Μπούτσικος

VAR: Πουλικίδης

18:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Στάικος

4ος: Ανδριανός

VAR: –

20:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό 

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής

4ος: Δρακίδης

VAR: Γιουματζίδης

