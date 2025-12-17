Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τα ζευγάρια των νοκ-άουτ μετά την ολοκλήρωση της League Phase και τα «ζευγαρώματα» έως τον τελικό

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μαρκό (4-1) ήταν αυτός που ολοκλήρωσε τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ολυμπιακό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση, μετά και το εμφατικό 6-0 επί του Ηρακλή.

Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει με 4 γκολ διαφορά (4-1) τον κράτησε στην 8η θέση της βαθμολογίας και δημιουργεί πλέον ένα πολύ «δυνατό» μονοπάτι, όπου ο δικέφαλος του Βορρά (εφόσον περάσει βεβαίως τον Ατρόμητο), θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, ενώ ο νικητής ενός τέτοιου ζευγαριού είναι πολύ πιθανό να βρει μπροστά του τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλεονέκτημα έδρας.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε με άνεση την πρώτη θέση της βαθμολογίας (και πλεονέκτημα έδρας έως τον τελικό) και μαζί με τον Λεβαδειακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό που έκαναν επίσης το «4Χ4» θα είναι απευθείας στα προημιτελικά.

Θα περιμένει στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Βόλος-Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός τον νικητή του ζευγαριού Βόλος-Κηφισιά, η ΑΕΚ τον νικητή του ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης κι ο Παναθηναϊκός τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.

Υπενθυμίζεται πως στον ενδιάμεσο γύρο των νοκ-άουτ και στα προημιτελικά, οι αγώνες είναι μονοί κι λήξουν ισόπαλοι θα οδηγούνται απευθείας στα πέναλτι χωρίς παράταση. Τα playoffs της διοργάνωσης, τα οποία θα κρίνουν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά, είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου.

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 18-3 12

2. Λεβαδειακός 10-3 12

3. ΑΕΚ 6-1 12

4. Παναθηναϊκός 6-2 12

——————————————

5. Άρης 6-2 10

6. ΟΦΗ 7-3 9

7. Βόλος 10-7 7

8. ΠΑΟΚ 10-7 7

——————————————

9. Ατρόμητος 7-5 7

10. Κηφισιά 4-4 5

11. Αστέρας Τρίπολης 7-4 4

12. Παναιτωλικός 5-4 4

——————————————

13. Ηρακλής 2-9 4

14. Καλλιθέα 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 4-10 1

17. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

18. Καβάλα 3-8 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

Οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στα προημιτελικά

1.Ολυμπιακός

2.Λεβαδειακός

3.ΑΕΚ

4.Παναθηναϊκός

Τα ζευγάρια των playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Άρης – Παναιτωλικός (5ος -12ος)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (6ος -11ος)

Βόλος – Κηφισιά (7ος-10ος)

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (8ος-9ος)

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Playoffs: 6-7-8 Ιανουαρίου

Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου

Οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί κι ο τελικός

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος – Παναθηναϊκός ή Άρης ή Παναιτωλικός

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός ή Βόλος ή Κηφισιά – ΑΕΚ ή ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.