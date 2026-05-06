Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς – Τόμας Μάχατς: Το μεσημέρι της Πέμπτης το παιχνίδι της πρεμιέρας στη Ρώμη

Βαθμούς στο Masters της Ρώμης ψάχνει ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο/ REUTERS/Manon Cruz
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι στο “1000άρι” τουρνουά της Ρώμης, με αντίπαλο τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, το οποίο και αναμένεται να διεξαχθεί το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Μαΐου 2026.

Μετά την καλή πορεία του στη Μαδρίτη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να συνεχίσει τις θετικές εμφανίσεις και στο Masters της Ρώμης, έχοντας όμως δύσκολο έργο κόντρα στον Τόμας Μάχατς (Νο41 στον κόσμο), ο οποίος και τον απέκλεισε φέτος στο δεύτερο γύρο του Australian Open.

Η νέα τους “μονομαχία” στο τουρνουά της ιταλικής πρωτεύουσας, θα διεξαχθεί μετά τις 15:30 σε ώρα Ελλάδας, όντας η τρίτη αναμέτρηση κατά σειρά στην BNP Paribas Arena. Πέρυσι στη Ρώμη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε αποκλειστεί από τον Αρτούρ Φις στη φάση των “32”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
118
113
107
100
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo