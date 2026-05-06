Ο Τάσος Μπακασέτας εκλέχθηκε νέος αντιπρόεδρος του ΠΣΑΠΠ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) εξέλεξε το Διοικητικό του Συμβούλιο, με τον Τάσο Μπακασέτα να παίρνει τη θέση του νέου αντιπροέδρου.

Πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ παρέμεινε ο πρώην τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργος Μπαντής, με τον Τάσο Μπακασέτα του Παναθηναϊκού να αναλαμβάνει για πρώτη φορά, το ρόλο του αντιπροέδρου στο Σύνδεσμο.

Η ενημέρωση από τον ΠΣΑΠΠ

Στις 4 Μαΐου του 2026 πραγματοποιήθηκε, στο Συνεδριακό Κέντρο του μεγάρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) των Μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ποδοσφαιριστών Τ.Α.Π. μελών ΠΣΑΠΠ.

Κατά τη διάρκειά της εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός της Διοίκησης του ΠΣΑΠΠ, ενώ συζητήθηκαν όλα τα καίρια θέματα που απασχολούν τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες της χώρας μας.

Μετά την ολοκλήρωση της Γ.Σ. πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου των ανωτέρω σωματείων και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την τετραετία 2026 – 2030.

Το νέο Δ.Σ. όπως προέκυψε μετά και τη συγκρότησή του σε σώμα είναι το εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Μπαντής



Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μπακασέτας



Γενική Γραμματέας: Χαρούλα Δημητρίου



Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι: Δημήτριος Κουρμπέλης, Γεώργιος Μασούρας, Παναγιώτης Ρέτσος



Ταμίας: Αθανάσιος Παπαγεωργίου



Ειδική Γραμματέας: Σοφία Πελεκούδα



Υπεύθυνη Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου Γυναικών: Φανή Δοϊρανλή