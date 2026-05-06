Η Dubai BC είναι κοντά στην απόκτηση του Έλι Οκόμπο

Η Μονακό βρίσκεται υπό… διάλυση μετά τα οικονομικά προβλήματα που εμφάνισε τη φετινή σεζόν, με όλους τους παίκτες της να είναι στον… αέρα και τον Έλι Οκόμπο να τοποθετείται στο “στόχαστρο” της Dubai BC.

Τα μετεγγραφικά σενάρια για τους παίκτες της Μονακό έχουν “φουντώσει” μετά και τον αποκλεισμό της από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με μία σειρά από νέα ρεπορτάζ να φέρνουν και τον Έλι Οκόμπο μακριά από το Πριγκιπάτο και πιο κοντά στην Dubai BC.

Ο Γάλλος γκαρντ φέρεται να έχει ήδη προχωρημένες επαφές και γίνεται λόγος ακόμη και για συμφωνία με την ομάδα των ΗΑΕ για συμβόλαιο δύο ετών, ενώ με τη “νεοφώτιστη” της Euroleague έχουν συνδεθεί επίσης, ο Μάριο Χεζόνια, ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, αλλά και ο Τσάβι Πασκουάλ για τη θέση του προπονητή.