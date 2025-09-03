Κύπελλο Ελλάδας: Με Έλληνες διαιτητές και ξένους στο VAR οι αγώνες της σεζόν 2025-26

Στο περιθώριο της κλήρωσης της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έγινε γνωστό ότι τα παιχνίδια της σεζόν 2025-26 θα διευθύνουν μόνο Έλληνες διαιτητές, με ξένους να ορίζονται μόνο για το VAR.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης αποκάλυψε το γεγονός στην αρχική του ομιλία στην κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να συμβεί κάτι τέτοιο και στη Super League, ώστε κάποια στιγμή να επιστρέψουν πλήρως οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ομιλία του Μάκη Γκαγκάτση

Αγαπητοί εκπρόσωποι των ομάδων,

Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου,

Με μεγάλη χαρά σάς καλωσορίζω στην κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Ένας θεσμός που από φέτος θα είναι διαφορετικός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η περσινή διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, είδαμε έναν τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ με χιλιάδες φιλάθλους στις εξέδρες μετά από χρόνια και φυσικά είναι κάτι που το χαρακτηρίζουμε αυτονόητο και είμαστε σίγουροι ότι αυτή η κανονικότητα θα ισχύσει και στο μέλλον.



Το φετινό φορμάτ ομοιάζει με τα Κύπελλα Ευρώπης, δεν το ανακαλύψαμε μόνοι μας, όμως το προσαρμόσαμε στα δικά μας δεδομένα. Για πρώτη φορά θα έχουμε league phase και μονά παιχνίδια χωρίς παράταση σε κάποιες φάσεις, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες της Super League 2 να ανταγωνιστούν μια εκ των τεσσάρων πρώτων ομάδων του περσινού πρωταθλήματος.



Είναι σημαντικό ότι θέλουμε να τονίσουμε το ελληνικό στοιχείο και για πρώτη φορά θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην 11άδα ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή γεννημένου από το 2004 και νεότερο, σε όλο το 90λεπτο και σε περίπτωση παράτασης. Το σκεφτόμασταν καιρό και του χρόνου θέλουμε να είναι δύο αυτοί οι παίκτες, ενώ βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την Super League για να γίνει αυτό και στο πρωτάθλημα.



Θέλω να τονίσω ότι ύστερα από συνεννόηση με την ΚΕΔ, στόχο αποτελεί να διαιτητεύσουν τα παιχνίδια Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο VAR. Το σκεφτήκαμε και πέρυσι αλλά από φέτος μετά από εισήγηση της ΚΕΔ είναι κάτι που μπορούμε να προχωρήσουμε, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε Έλληνες διαιτητές να διαιτητεύσουν κάποιους αγώνες μεγάλων ομάδων. Σαφώς θα υπάρχουν ξένοι στο VAR τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν και ελπίζουμε αυτό το στοίχημα να πετύχει, ώστε σιγά σιγά να μπορέσουν οι Έλληνες διαιτητές να αντεπεξέλθουν στα μεγάλα παιχνίδια τουλάχιστον όσον αφορά τους αγώνες του Κυπέλλου.



Εύχομαι ευχαριστηθούν όλοι οι φίλαθλοι τη διοργάνωση, να τονώσει το ενδιαφέρον, γιατί είμαστε η πρώτη Ομοσπονδία στην Ευρώπη που γίνεται το Κύπελλο με αυτήν την μορφή και εύχομαι να έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο.



Σας ευχαριστώ πολύ.