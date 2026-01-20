Λεσόρ: «Δεν αντέχω να απαντώ στην ερώτηση για την επιστροφή μου»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε στην εκπομπή «Playmakers» των καναλιών Novasports σχετικά με την ερώτηση που τον έχει ταλαιπωρήσει πιο πολύ στην περίοδο που προσπαθεί να επιστρέψει στη δράση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η ερώτηση «πότε θα επιστρέψεις;» είναι αυτή που δεν αντέχει να ακούει ο Ματίας Λεσόρ, καθώς όπως εξήγησε είναι πολύ δύσκολο στην ψυχολογία ενός αθλητή την περίοδο της αποθεραπείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πότε θα επιστρέψεις; Πότε θα είσαι εκεί ξανά; Πότε; Πότε; Δεν το αντέχω πια. Απλά περιμένω τη στιγμή όπου δε θα χρειαστεί να το ακούσω ξανά αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Να πηγαίνεις στο γυμναστήριο και να βλέπεις όλα τα παιδιά να ετοιμάζονται και εσύ να μην μπορείς να παίξεις.

Γι’ αυτό άργησα να πάω στο ΟΑΚΑ μετά τον τραυματισμό μου. Γιατί κάθε φορά που έμπαινα στο γυμναστήριο ήταν σαν… μαχαιριά που δεν μπορούσα να μπω να παίξω και να βοηθήσω εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ματίας Λεσόρ.