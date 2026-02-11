Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Στη Βοιωτία κρίνεται το πρώτο «εισιτήριο» για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στον επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (11/02/26, 17:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2) με τις δύο ομάδες να έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, καθώς η πρώτη αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1.

Στο παιχνίδι για τη Super League που έδωσαν οι δύο ομάδες την Κυριακή (08/02/26) ο ΟΦΗ πήρε τη νίκη με 3-2 κόντρα στον Λεβαδειακό και αυτό είναι πιθανό να έχει δώσει ψυχολογική υπεροχή στο ζευγάρι του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που μέσα σε μία εβδομάδα θα αγωνιστούν τρεις φορές.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει έναν εκ των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, που κοντράρονται στην Τούμπα. Οι Θεσσαλονικείς στο πρώτο παιχνίδι επικράτησαν 1-0 στη Λεωφόρο και έχουν το προβάδισμα.

Για τους Βοιωτούς, όλα κινούνται γύρω από τον ιστορικό ημιτελικό στο «Λάμπρος Κατσώνης», καθώς αν η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πάρει την πρόκριση θα είναι η πρώτη φορά που αγωνιστεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Το 1985 ήταν η μόνη φορά που είχε φτάσει κοντά σε αυτό το ιστορικό γεγονός, όμως τότε η ΑΕΛ Novibet είχε καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Ο Μάγκνουσον ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και θα είναι διαθέσιμος για το Λεβαδειακό στο σπουδαίο παιχνίδι. Εκτός για τους γηπεδούχους θα είναι οι Λαγιούς και Συμελίδης.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Φίλων, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Για τους Κρητικούς, που θέλουν να βρεθούν στον τελικό της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεν είναι διαθέσιμοι οι Νέιρα και Καραχάλιος λόγω προβλημάτων τραυματισμού.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Φούντας, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο και Ισέκα.

Το γήπεδο των Βοιωτών αναμένεται να είναι κατάμεστο για να δώσει ώθηση στην ομάδα της πόλης να βρεθεί για πρώτη φορά στον τελικό της διοργάνωσης. Στο «Λάμπρος Κατσώνης» αναμένεται να βρεθούν και 300 φίλοι του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί ζήτησαν 1.350, όμως το αίτημά τους απορρίφθηκε.

Διαιτητής της ιστορικής ρεβάνς θα είναι ο Παπαπέτρου και στο VAR θα βρίσκεται ο Παπαδόπουλος.