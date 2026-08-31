Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε εισιτήρια για το ματς με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό σταδιο

Οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν το 3 στα 3 στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους
Οι φίλοι του Ολυμπιακού
Οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό τη σεζόν 2025-26/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός μετά τη σύσκεψη που έγινε σήμερα (31/08/26) αποφασίστηκε να έχει το κόσμο στο πλευρό του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό (05/09/26, 19:00).

Μετά το «διπλό» στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, στο οποίο οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι έδωσαν δυναμικό παρών, ο Ολυμπιακός θα ψάξει να κάνει τρίτη διαδοχική νίκη εντός των συνόρων κόντρα στο Βόλο, με τους φίλους της ομάδας να αναμένεται να δώσουν δυναμική συμπαράσταση στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναμένεται να βγάλει ανακοίνωση για να ενημερώσει τους φιλάθλους της για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων για την σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της Super League.

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Αθλητικά
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