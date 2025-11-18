Λευκορωσία – Ελλάδα: Με Τετέι και αλλαγές η ενδεκάδα της Εθνικής ποδοσφαίρου

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία (21:45, ALPHA, Newsit.gr) στο Ζάλαεγκερζεγκ της Ουγγαρίας για την 6η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα της Εθνικής ποδοσφαίρου, που είναι.. φουλ στις αλλαγές. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ανδρέας Τετέι παίρνει για πρώτη φορά φανέλα βασικού στη γαλανόλευκη (λόγω του τραυματισμού του Παυλίδη).

Συγκριτικά με την αναμέτρηση κόντρα στη Σκωτία, η γαλανόλευκη έχει επτά νέα πρόσωπα, μαζί με την επιστροφή Ζαφείρη, που ήταν τιμωρημένος.

H ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ρότα, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Τζόλης, Μασούρας, Τετέι

Οι αναπληρωματικοί: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας, Βήχος.

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Καπούκχοφ – Κχβάλκο, Μπεγκούνοφ, Ζάμπελιν – Γιαμπλόνσκι, Εμπόνγκ, Μαλάσεβιτς, Μάλκεβιτς – Γκρόμικο, Ντεμτσένκο – Λισάκοβιτς

Στον πάγκο: Μπέλοφ, Πλοτνίκοφ, Καλίνιν, Μπαρκπφσκι, Σεστιούκ, Βαρντανιάνκ, Κοντσεβόι, Ιβάνοφ, Μπίγκας, Μελνιτσένκο