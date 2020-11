Λιονέλ Μέσι και Σέρχιο Ράμος άλλαξαν… ρόλους σε γκολ και κάρτες!

Ποιος θα το πίστευε! Λιονέλ Μέσι και Σέρχο Ράμος έχουν αυτή τη στιγμή στατιστικά που δεν… ταιριάζουν στη μέχρι τώρα πορεία τους στο ποδόσφαιρο.

Ο ένας έχει “ματώσει” τα αντίπαλα δίχτυα στην καριέρα του. Ο άλλος… από τους πιο σκληροτράχηλους αμυντικούς, με αρκετές κάρτες στην καριέρα του. Λιονέλ Μέσι και Σέρχιο Ράμος ακολουθούν αυτή τη στιγμή αντίθετους δρόμους.

Μετά από 6 αγωνιστικές στη La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε τροχιά.. κορυφής, έχοντας κερδίσει την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας με 3-1. Την ίδια στιγμή, οι Καταλανοί βρίσκονται στη 12η θέση της βαθμολογίας.

Ο Λιονέλ Μέσι έμεινε… με το ζόρι και αυτή τη χρονιά στους “μπλαουγκράνα” και διανύει τη χειρότερη σεζόν της καριέρας του στη Μπαρτσελόνα, με μόλις ένα γκολ στο πρωτάθλημα, από εκτέλεση πέναλτι.

Την ίδια ώρα, ο Σέρχιο Ράμος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την περασμένη σεζόν, τραβώντας από το… χέρι τη Ρεάλ Μαδρίτης με τα γκολ του.

Αυτή τη στιγμή, ο Ισπανός αμυντικός υπερέχει του Αργεντίνου επιθετικού, στις κατηγορίες των γκολ και των καρτών. Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρχιο Ράμος έχει βρει δίχτυα ήδη δύο φορές, μία παραπάνω από τον Λιονέλ Μέσι. Μάλιστα, έχει δεχθεί μόλις μία κίτρινη κάρτα και ότι ο Μέσι έχει φτάσει ήδη τις δύο!

