Η Λίβερπουλ είναι και πάλι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 30 ολόκληρα χρόνια! Η νίκη της Τσέλσι επί της Μάντσεστερ Σίτι έδωσε –και μαθηματικά- τον τίτλο στους «ρεντς» και λίγα λεπτά μετά ο τεχνικός της ομάδας, Γιούργκεν Κλοπ, φιλοξενήθηκε σε ζωντανή σύνδεση σε εκπομπή του Sky Sports.

Ο Γιούργκεν Κλοπ εμφανίστηκε στον «αέρα» του Sky Sports, φορώντας τη φανέλα της Λίβερπουλ και δάκρυσε όταν άκουσε τον Κένι Νταγκλίς (ήταν στον πάγκο των «ρεντς» στο τελευταίο πρωτάθλημα της ομάδας, το 1990) να του δίνει συγχαρητήρια.

«Είναι εκπληκτικό να κατακτάς το πρωτάθλημα με αυτόν το σύλλογο. Είναι για σένα Κένι, που ήσουν δίπλα στα παιδιά και για τον Στίβι (σ.σ. Τζέραρντ) που ξέρω ότι προσπάθησε να τα καταφέρει στην εποχή του και πανηγυρίζει που το πετύχαμε εμείς τώρα», τόνισε ο Κλοπ, μόλις πήρε το λόγο.

Kenny’s tribute to an emotional Klopp turns into trance music that Klopp is trying to get a handle on pic.twitter.com/pU68VHLvKa